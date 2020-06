Fametro promove programação para o Dia Mundial do Meio Ambiente

Manaus - O Centro Universitário Fametro realiza, nesta sexta-feira (5) e sábado (6), uma programação especial em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. A programação inclui lives com especialistas da área e distribuição de mudas de plantas, no formato drive-thru, nas proximidades das unidades da instituição – nas avenidas Constantino Nery, Chapada; Castelo Branco, na Cachoeirinha; e Autaz Mirim e Margarita, no conjunto Cidade Nova.

As lives acontecem nesta sexta-feira (5). As palestras serão transmitidas online pelo Google Meet, nos três turnos. A inscrição deve ser feita pela plataforma do Sympla .

O primeiro tema, às 10h, será sobre “Licenciamento Ambiental”, com Sheron Vitorino da Silva, profissional com mais de 15 anos de experiência em projetos ambientais e assessoria educacional a grandes empresas.

No mesmo horário, acontecerá a palestra “Aspectos Epidemiológicos e ambientais da Covid-19”, com a doutora em Biotecnologia Francimeire Gomes Pinheiro. A partir das 14h o tema em debate será “Meio Ambiente e os direitos dos cidadãos”, com José Henrique Mouta, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e procurador daquele estado.

A partir das 19h acontece a palestra “Mudanças climáticas e ambientais na Amazônia”, com Márcio Bentes Lima. Ele é biólogo, mestre em Áreas Protegidas na Amazônia e, atualmente, coordena a Diretoria de Mudanças Climáticas e Aéreas Protegidas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

Distribuição de mudas

A programação do Dia do Meio Ambiente da Fametro continua no sábado (6), com a distribuição de mudas nas suas quatro unidades de Manaus. Os coordenadores de curso da Fametro estarão das 9h30 às 11h30 entregando as plantas em drive-thru, para quem passar de carro pelo local. A expectativa é distribuir 500 mudas de plantas e sacolinhas de sementes, nos quatro pontos da cidade. A equipe que participará da ação estará usando equipamentos de proteção (luvas, máscara e avental).

*Com informações da Assessoria