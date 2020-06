Papo Franco: TCE realiza simpósio ‘online’ sobre meio ambiente

Júlio foi nomeado conselheiro em 2005 | Foto: Reprodução

Manaus - Em meio a pandemia do novo coronavírus, muitos problemas sociais vieram à tona, entre eles, os relacionados às problemáticas ambientais. Tendo em vista esse cenário e a chegada do dia mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta sexta-feira (05), a WEB TV Em Tempo chama atenção às pautas ambientais com uma entrevista exclusiva.

Em entrevista ao programa Papo Franco, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, o conselheiro do Tribunal de Contas, Júlio Assis comenta a realização do evento “Os Desafios da Sustentabilidade Pós-Pandemia” e a atuação do órgão nas causas ambientais.

Júlio Pinheiro é graduado em Direito pela Fundação Universidade do Amazonas (atual Ufam), e atuou como militante nas áreas de Direito Penal e Civil. Atualmente exerce o cargo de Conselheiro no Tribunal de Contas do Estado.

A atuação do órgão público na luta pela preservação é expressiva, pois, ao contrário do que se pensa, o Tribunal de Contas atua efetivamente no processo de fiscalização. Uma das ações apontadas por Júlio são as auditorias ambientais, realizadas no interior do Amazonas, voltadas para o manejo florestal, cuidados com os resíduos sólidos, questões vinculadas ao fornecimento de água entre outras pautas.

Medidas como esta fazem parte da estratégia antecipatória adotada pelo TCE, que segundo o conselheiro, visam evitar problemas ou tratá-los antes de atingirem proporções irremediáveis. Esse método tem se mostrado eficaz e atualmente é tido como referência no Brasil e no mundo, chamando atenção de estudantes e instituições chinesas e africanas.

“A nossa maior expertise está justamente, em poder ter noção dos problemas e perigos antes de eles atingirem seu ápice, com isso, evitamos muitas situações ruins que poderiam resultar em tragédias na vida de muitas pessoas”, revelou.

Tendo em vista a situação de crescente vulnerabilidade socioambiental, causada em grande parte pelo contexto pandêmico, o órgão está promovendo, nesta sexta-feira (05) o Web simpósio intitulado “Os Desafios da Sustentabilidade Pós-Pandemia” que contará com a presença de profissionais especialistas em diversas áreas do conhecimento e reitores de universidades.

O evento surge com o objetivo de levantar debates sobre os rumos das medidas ambientais desenvolvidas até então, suas crescentes transformações em face aos novos desafios ocasionados pelo novo coronavírus e as recentes decisões federais sobre a flexibilização de medidas de proteção como a regularização fundiária que, segundo ambientalistas, institucionalizaria a grilagem.

“O mundo que conhecíamos não existe mais, a pandemia alterou irreversivelmente a realidade da humanidade e, principalmente, o meio ambiente. Sabendo disto, precisamos discutir novos mecanismo de atuação ambiental. ”

