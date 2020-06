Amazônia e a 'epidemia' de queimadas com curva crescente

Manaus - Uma área equivalente a três cidades de São Paulo está prestes a pegar fogo na Amazônia. É o que mostra um novo estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam). A nota técnica dos cientistas aponta para uma área de 4,5 mil km², desmatada entre janeiro de 2019 e abril de 2020, que aguarda para ser queimada na estação seca. A temporada deste ano começa no final de junho.



Quatro estados que compõem a Amazônia concentram 88% da área desmatada e ainda não queimada. Os 4,5 mil km² estão divididos entre Pará (42%), Mato Grosso (23%) Rondônia (13%) e Amazonas (10%).

Desmatadores ilegais têm um 'manual' para colocar a floresta abaixo. Primeiro cortam as árvores, depois delimitam a área a ser queimada e em seguida acendem o fogo. A preocupação dos cientistas do Ipam está voltada para o passo final desse 'tutorial do desflorestamento'.

Não bastassem as árvores já derrubadas, maio e junho são também períodos em que o desmatamento na Amazônia costuma registrar alta, mas os meses não entraram na pesquisa, porque foi finalizada antes.

"Se considerarmos que tradicionalmente os meses com maiores índices de desmatamento (sic) são maio, junho e julho e mantidas as taxas de desmatamento registradas entre maio a junho de 2019 (3.930 km²), podemos esperar que essa área desmatada e não queimada dobre até final de julho. Ou seja, teremos cerca de 9 mil km² de floresta derrubada ao chão no início de agosto, quando grande parte da queima acontece na Amazônia", diz a nota técnica.

Com tanta árvore em chamas, a fumaça no ar se torna mais um problema, segundo os pesquisadores. "Se 100% do que for desmatado também for queimado, pode-se instalar uma calamidade de saúde sem precedentes na região, ao se somar aos efeitos da Covid-19", alertam eles.

Paulo Moutinho é pesquisador sênior e atua em estudos sobre desmatamento no Ipam. Ele é um dos autores da nota técnica que originou esta reportagem. Para o cientista, é preciso que todos tenham consciência do risco das queimadas.

"Com 80% da população brasileira vivendo em cidades, nós perdemos a conexão com a natureza. O resultado é uma população que não consegue ver que estas conexões são vitais para o bem-estar no ambiente urbano. A fumaça das queimadas é um bom exemplo: o mundo urbano só se lembra do desmatamento quando as cidades são gravemente afetadas pela fumaça das queimadas", afirma o cientista.



Queimadas propiciam doenças

Em estimativa, os pesquisadores apontam que as queimadas deste ano podem superar a catástrofe do ano passado e colaborarem para a sobrecarga nos sistemas de saúde. A nota técnica do Ipam explica que a fumaça de incêndios polui o ar e potencializa doença respiratórias.



A previsão dos cientistas parte de dois entendimentos. O primeiro deles é o crescimento acelerado e contínuo das queimadas, em comparação com anos anteriores. Uma reportagem do EM TEMPO mostrou que janeiro a abril de 2020, foram registrados 359 focos de incêndio na Amazônia. São 110 a mais do que no mesmo período do ano passado, quando esse dado havia sido 249.

"O segundo fator decorre do primeiro. Se toda essa área calculada e detalhada nesta nota técnica queimar, a fumaça vai atingir uma população já vulnerável ao novo coronavírus, que provoca uma síndrome respiratória grave e que tem levado milhares de brasileiros a morte. Essa combinação nefasta pode resultar numa sobrecarga sem precedentes sobre o já frágil e deficitário sistema de saúde da Amazônia, especialmente nas cidades menores e distantes dos maiores centros urbanos", diz o texto dos cientistas.

Sobre as doenças decorrentes das queimadas, Paulo Moutinho lembra que, na Amazônia, muitas das capitais passaram semanas sob uma densa camada de fumaça em 2019.

"Estudos mostram que só o SUS, em anos com muito fogo, chega a gastar cerca de 11 milhões de dólares no tratamento de pacientes com problemas respiratórios. Além de vidas, quanto vai custar este tratamento se somarmos recordes em queimadas e a pandemia do novo coronavírus"? Questiona o cientista.

Emergência ambiental

Em prevenção às queimadas previstas para este ano, no final de maio o governo do Amazonas decretou emergência ambiental. A medida permite maior articulação para combater os incêndios durante a estação de seca que está por vir. O Estado teme as queimadas previstas para final de junho a setembro, assim como os cientistas do Ipam.

Em entrevista para uma recente reportagem do EM TEMPO, o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Eduardo Taveira, externou a preocupação do Governo.

"O grande problema são as queimadas no período de seca, em especial em setembro, no sul do estado. É lá que se concentra uma fronteira agrícola onde costumam ser registrados focos de incêndio prejudiciais e, por vezes, ilegais", comenta o secretário.

Para tentar combater os incêndios, a Sema coordena um comitê permanente interinstitucional. O grupo traça estratégias de prevenção e combate às queimadas e desmatamento ilegal no Amazonas. Participam das reuniões órgãos como a Fundação de Vigilância em Saúde, a Defesa Civil, dentre outros.

Em nota para esta reportagem, a Sema lembrou da operação Curuquetê, que faz parte das ações de comando e controle do Plano de Prevenção e Controle de Desmatamento e Queimadas do Amazonas (PPCDQ-AM), lançado no último dia 5 de junho.

"Como parte das ações da segunda etapa da Curuquetê, equipes coordenadas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) já estão em Humaitá desde o domingo (14), para o planejamento da dinâmica de campo no Sul do estado. Neste primeiro momento, além de montar a base da Operação, as equipes também iniciaram ações de fiscalização em madeireiras que atuam no perímetro", diz o comunicado.

Sem respostas

Para esta reportagem, o EM TEMPO entrou em contato com o Ministério do Meio Ambiente no dia 16 de junho a fim de cobrar quais medidas estão sendo tomadas para evitar a previsão de queimadas para a estação de seca. A pasta, embora seja encarregada do assunto, sugeriu que a reportagem procurasse a Vice-Presidência da República, a qual realiza ações contra o desmatamento.

O EM TEMPO entrou em contato com a assessoria do vice-presidente General Hamilton Mourão, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.

