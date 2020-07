1,2 mi de sacolas plásticas são retiradas do meio ambiente em Manaus

A substituição das sacolas plásticas faz parte do projeto “DB do Bem” | Foto: Divulgação

Manaus - Mais de 1,2 milhão de sacolas plásticas foram retiradas do meio ambiente e deixaram de circular em Manaus em duas semanas de implantação do projeto “DB do Bem” nos 25 supermercados e hipermercados do DB na cidade.



A ação tem como meta, à médio prazo, reduzir totalmente o uso de sacolas plásticas pelos clientes durante as compras realizadas nas lojas da rede, por meio da conscientização para as questões socioambientais e ao mesmo tempo, oferecendo outras alternativas sustentáveis como o uso de caixas de papelão e de sacolas reutilizáveis – estas podem ser levadas pelos próprios clientes ou adquiridas no local a partir de R$ 3.

Após o período inicial de implantação – previsto para os próximos meses –, os clientes que optarem por continuar com o uso das sacolas plásticas poderão solicitar o produto nos caixas, que terá uma cobrança adicional.

“A redução de 1,2 milhão de sacolas plásticas em duas semanas é um resultado fantástico e estamos entusiasmados com isso. Apesar de que sabemos do desafio de uma mudança de hábito, mas uma sacola plástica demora, em média, 200 anos para se decompor no meio ambiente, além da questão do micro plástico que é ingerido na água e nos alimentos e temos que tomar uma atitude, ainda mais por sermos uma empresa 100% amazonense e com responsabilidade com a nossa região”, afirmou o diretor presidente do Grupo DB e idealizador do projeto, Sidney Pedrosa.

Entre as atividades previstas pela empresa para atuar na educação e conscientização ambiental de seus clientes estão campanhas institucionais nos próprios supermercados e redes sociais sobre a importância da troca do plástico por produtos reutilizáveis ou biodegradáveis e também ações presenciais assim que possível, por conta da pandemia.

“Os colaboradores e, principalmente as caixas, também receberam treinamento especial para abordar e orientar os clientes para a importância ambiental desta atitude se queremos construir juntos um futuro melhor no pós-pandemia”, acrescentou Pedrosa.



A substituição das sacolas plásticas faz parte do projeto “DB do Bem”. Lançado em junho, a iniciativa visa integrar as ações já desenvolvidas pela empresa nas áreas ambiental, social e cultural e ainda, intensificar estas atividades com novas propostas e ações práticas nestes segmentos.

