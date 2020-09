Prefeitura realiza manejo da arborização em três pontos do centro

Equipe fazendo o manejo de uma das árvores | Foto: Divulgação/Semmas

Manaus - O trabalho de manejo preventivo da arborização urbana prossegue nas ruas do centro de Manaus, para garantir a melhoria do estado fitossanitário das árvores e reduzir os riscos de acidentes com tombamentos de árvores durante o inverno. Neste fim de semana, as ações de poda de redução de copa e retirada de erva-de-passarinho se concentraram nas ruas Ramos Ferreira, 10 de Julho, Monsenhor Coutinho e Ferreira Pena, com um total de 36 árvores manejadas.

O trabalho é feito pelas secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Limpeza Urbana (Semulsp), com apoio da Eletrobras Amazonas Energia e a Gestão de Trânsito, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Desde o início do mês de julho, as operações de manejo da arborização do Centro, vem sendo realizadas e contam com a supervisão da Semmas. Em pouco mais de três meses, aproximadamente, 100 árvores quase centenárias do Centro Histórico de Manaus já foram beneficiadas.

"Esse é um trabalho que demonstra a preocupação da Prefeitura de Manaus com o seu patrimônio histórico, do qual os conjuntos arbóreos fazem parte", afirma o chefe da Divisão de Monitoramento e Manejo da Arborização Urbana, da Semmas, Lucas Ourique.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:



Incêndio ameaça maior concentração de onças-pintadas do mundo

AGU obtém bloqueio de R$ 570 milhões de desmatadores da Amazônia

Rios voadores da amazônia: super-heróis do clima mundial