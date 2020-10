Fametro promove palestra e ação de coleta de resíduos do AM

Manaus - Estudantes e professores do curso de Engenharia Ambiental do Centro Universitário Fametro estarão realizando, durante a Iª Semana Lixo Zero Manaus, que acontece de 23 a 31 deste mês, uma programação para alertar a população sobre o impacto do descarte de resíduos no meio ambiente.

Organizado pelo Instituto Lixo Zero Brasil, coletivo Manaus, o evento reúne uma extensa programação que envolve empresas, organizações não-governamentais (Ongs), pessoas físicas e ligadas a iniciativas sustentáveis e empreendedores sociais.

Estudantes e docentes da Fametro estarão no dia 28 deste mês realizando uma ação de coleta de resíduos nas margens do igarapé do Mindú, próximo ao Millennium Shopping. Além disso, o grupo de voluntários estará orientando as pessoas que passarem pelo local sobre formas correta de realizar o descarte de lixo.

A coordenadora do curso de Engenharia Ambiental, Dra. Priscilla Tregue, diz que a instituição se une ao Instituto Lixo Zero nessa luta de disseminar a educação ambiental para a população e conscientizar sobre o impacto das suas ações para o meio ambiente e como mudá-las. “Para os alunos, é uma ótima oportunidade de colocar os conhecimentos da sala de aula em prática. Em contrapartida a população recebe orientação”, disse.

Outra atividade promovida pela Fametro durante a Semana Lixo Zero será a palestra sobre “Gerenciamento de resíduos com foco em materiais orgânicos”, que será realizada de forma online no dia 30 deste mês. Segundo Priscilla Tregue, o objetivo é orientar as pessoas a como utilizar a técnica de compostagem e com isso evitar o descarte em qualquer lugar de materiais orgânicos, que podem tornar-se, por exemplo, um excelente adubo para plantas. Para mais informações sobre esta palestra, os interessados podem entrar em contato pelo número 2101-1043.

*Com informações da assessoria