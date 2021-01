Operações contra desmatamento e queimadas iniciam em março, no AM

O planejamento das ações também inclui a formação de 100 brigadistas florestais, por meio de um curso a ser promovido pelo Corpo de Bombeiros e o subcomando de ações da Defesa Civil, ainda no primeiro trimestre de 2021 | Foto: Reprodução

Manaus - O Governo do Amazonas informou nesta quarta-feira (6), que ações para combater o desmatamento ilegal e as queimadas não autorizadas no estado está prevista para começar no mês de março.

Segundo informações da assessoria ao Portal Em Tempo , a agenda de ações foi pauta de uma reunião entre as secretarias e demais instituições estaduais envolvidas na Operação Curuquetê 2.

O adiantamento das operações foi decidido durante o Workshop de Avaliação da Operação Curuquetê 2, realizado em dezembro de 2020, junto a secretarias e instituições do Governo do Amazonas, o Exército Brasileiro, entidades federais e órgãos de controle, com o objetivo de construir o planejamento estratégico-operacional de 2021.

O planejamento das ações também inclui a formação de 100 brigadistas florestais, por meio de um curso a ser promovido pelo Corpo de Bombeiros e o subcomando de ações da Defesa Civil, ainda no primeiro trimestre de 2021.

Outra novidade com relação à Operação Curuquetê 2 é que as ações deste ano contarão com duas bases paralelas de atuação. Agora, as equipes serão divididas em bases nos municípios de Apuí e também em Humaitá, coordenadas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

As ações têm participação de equipes da Sema, do Ipaam, da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi) da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e, também, da Polícia Civil do Estado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Motorista de app fica ferida após capotamento na avenida do Turismo