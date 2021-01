Somos Todos Amazonas busca investimentos para projetos sustentáveis

Manaus (AM) - A grave crise sanitária que atinge o Amazonas provocou uma rede de solidariedade para sanar a falta de insumos básicos de saúde, como a escassez de oxigênio. As imagens do caos, da tristeza e da desesperança invadiram as manchetes dos jornais em todo o país. Neste momento, o estado é prioridade e está em evidência, mas por quanto tempo? É inegável que o Amazonas precisa de investimentos para se desenvolver de forma sustentável alinhado com a preservação do seu maior bem, a Floresta Amazônica. É neste contexto grave da pandemia que nasce o Somos Todos Amazonas.

A iniciativa é da amazonense Tatiane Simão que, no início da crise da Covid-19, em 2020, foi em busca de mecanismos rápidos e efetivos para ajudar o estado. Através dessa mobilização, enxergou a quantidade de gargalos existentes que poderiam ser solucionados por meio de articulações bem-sucedidas. Decidiu agir e buscou projetos idôneos e de altíssimo impacto socioambiental que já estavam em curso no Amazonas, nas mãos de instituições comprometidas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

"O Somos Todos Amazonas surgiu na emergência da pandemia e foi crescendo de forma orgânica, tornando-se uma empresa de impacto socioambiental e trazendo em seu DNA o desenvolvimento sustentável do estado", afirma Tatiane.

O primeiro passo foi firmar parcerias com entidades atuantes na região e definir projetos de excelência para buscar apoiadores. O Somos Todos Amazonas quer desenvolver, fortalecer e dar visibilidade às ações. O objetivo é mostrar o potencial do estado em pesquisa, inovação, tecnologia, bioeconomia e desenvolvimento sustentável.

Entre as entidades com projetos selecionados estão:

Idesam (Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia) - apontada como uma das 100 melhores ONGs do Brasil, atua com produtores rurais, comunidades tradicionais, ribeirinhas e indígenas;

Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) - trabalha pelos direitos e o desenvolvimento sustentável de 750 comunidades indígenas;

Fundação Amazonas Sustentável (FAS) - executa projetos ambientais, sociais e econômicos voltados para a conservação da Amazonia;

Instituto Descarte Correto - repensa o despojo do lixo eletrônico;

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) - atua em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e tem entre as iniciativas a primeira Escola de Negócios da Floresta Amazônica, a Rainforest Social Business School.

O Somos Todos Amazonas conta com apoios institucionais do governo do estado, do Polo Digital e da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável (Abraps). "Com as parcerias fechadas e os projetos definidos, passamos para a etapa de captação. Estamos conversando com instituições financeiras e empresas de tecnologia", revela Tatiane.

*Com informações da assessoria