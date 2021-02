Instituto Lixo Zero realiza encontro nacional de embaixadores

Manaus (AM) - O Instituto Lixo Zero Brasil realiza, nesta sexta-feira e sábado (19 e 20), o 4º Encontro Nacional de Embaixadores do ILZB. O evento acontece de forma on-line e reunirá representantes da instituição em todo o país, incluindo os cinco embaixadores de Manaus. No encontro, serão definidas as ações para este ano e principais pautas de discussão nos estados.

Entre os assuntos do encontro que devem servir como base para os debates ao longo do ano estão a prática da compostagem e a importância de não incinerar os resíduos. Embaixador do Instituto em Manaus, o biólogo Daniel Santos ressalta que o encontro é importante para estabelecer as prioridades de cada estado e as ações que devem ser executadas junto aos órgãos públicos, empresas e a sociedade em geral, para a resolução dos problemas.

Manaus conta, atualmente, com cinco embaixadores do ILZB. Eles atuam como porta-vozes do conceito lixo zero, com a missão de disseminar boas práticas no que diz respeito à redução e destinação correta dos resíduos. Daniel explica que em 2019 apenas ele atuava como embaixador. “Aos poucos o número de embaixadores tem crescido, o que fortalece ainda mais o trabalho do instituto em Manaus e a luta pela conscientização com relação à destinação correta dos resíduos sólidos”, afirmou.

Segundo Almira Neta, embaixadora do ILZB em Manaus desde o ano passado, já é possível perceber pequenas mudanças de comportamento da sociedade em relação aos resíduos. “Ainda é um movimento pequeno, quando comparamos com o tamanho da população do estado, mas aos poucos temos visto bons exemplos. Nosso papel como embaixadores é continuar atuando para que mais pessoas se conscientizem e passem a cuidar melhor do meio ambiente”, frisou.

Outro embaixador do ILZB em Manaus é Eduardo Henrique Pinto. Com formação na área de TI ele tem utilizado a tecnologia para disseminar e fortalicer as ações do conceito Lixo Zero. Recentemente, ele ajudou a desenvolver o site/app do coletivo que reúne uma série de informações sobre coleta seletiva, eventos, novas leis e decisões políticas relacionadas ao tema, além de exemplos de iniciativas sustentáveis da sociedade e empresas. “Como embaixador o trabalho é diário, impactando e orientando aos poucos as pessoas para uma mudança cultural”.

Para este ano, o Instituto Lixo Zero Manaus já tem dois eventos agendados. O primeiro, é o 3º Encontro Municipal Lixo Zero, que deve acontecer na última semana do mês de maio. A realização do encontro, no ano passado, recebeu o prêmio de melhor evento do segmento no país, concedido pelo Instituto Lixo Zero Brasil. No segundo semestre, deve acontecer em Manaus a 2º Semana Lixo Zero, na última semana de outubro de acordo com a Lei municipal nº 2.111/2016. Outras ações também serão previstas em Manaus para este ano, após as diretrizes do encontro nacional.

