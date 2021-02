Em parceria com a Ufam, 40 mil filhotes de tartarugas são soltos no AM

O município de Nhamundá, hoje, é o primeiro no ranking do Baixo Amazonas em soltura de filhotes de tartarugas | Foto: Divulgação/PMN

Nhamundá (AM) - Uma ação de soltura no município de Nhamundá (à 383 quilômetros de Manaus) libertou mais de 40 mil filhotes de tartaruga na natureza. O Projeto Manejo Sustentável de Quelônios é parceria entre a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e a prefeitura de Nhamundá e aconteceu na manhã desta sexta-feira (19). Os trabalhos foram idealizados por voluntários da comunidade do Corocoró, zona rural do município.

O objetivo do grupo de pessoas é a preservação dessas espécies e a realização de ações de educação ambiental aos moradores dessas localidades. Segundo o secretário de Meio Ambiente, João Paulo Fonseca, o projeto foi um sucesso, "Sabemos que é um trabalho árduo, mas tudo recompensa nesse momento final que é de devolução desses filhotes a natureza. O município de Nhamundá, hoje, é o primeiro no ranking do Baixo Amazonas em soltura de filhotes de tartarugas, isso se torna um orgulho pra nós nhamundaenses", finaliza.

O objetivo do trabalho desse grupo de pessoas é a preservação dessas espécies | Foto: Divulgação/PMN

Pedro de Sá Santarém, 61 anos, coordenador voluntário do projeto na comunidade, comenta que apesar de ser um serviço trabalhoso, no fim é gratificante. "Estamos aqui para fazer a soltura dos quelônios, fazemos um serviço voluntário, são oito pessoas que colaboram com a gente. É um serviço difícil e trabalhoso, mas muito valioso. Já tentei desistir várias vezes, mas quando a gente vê o resultado de todo esforço sendo um sucesso é o que faz a gente continuar trabalhando", completa.

Voluntários admiram o trabalho contínuo e sua importância | Foto: Divulgação/PMN

Outra voluntária do projeto, dona Terezinha Camarão, se sentiu realizada ao ver a cena dos quelônios voltando a natureza. "Acho muito bonito a soltura desses bichinhos, é uma maravilha a gente ver essa ação, porque aqui a gente não via isso, mas de um certo tempo pra cá, o grupo se reuniu pra cuidar, tratar e fazer esse lindo trabalho que tá sendo apresentado hoje. Então, pra gente da comunidade é um prazer ver essa lindeza de tartaruguinhas descendo no rio", completou.

*Com informações da assessoria

Leia mais

No AM, Aleam aprova lei que acaba com canudos plásticos

5 animais mais corajosos do mundo