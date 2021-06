Lixo Zero Manaus apoia ação “Drive-Thru Descarte Correto” em Iranduba

A campanha é realizada pela empresa social Descarte Correto | Foto: Divulgação

MANAUS - Ocorre neste sábado (19), em Iranduba (a 36 quilômetro de Manaus), a primeira edição do “Drive-Thru Descarte Correto”, maior mobilização já realizada na região metropolitana de Manaus para coleta de resíduos eletrônicos. A ação tem como objetivo fazer a destinação adequada desses materiais sem que precisem parar nos aterros e lixões. O drive-thru será realizado na Praça Três Poderes, no Centro da cidade, das 9h às 15h. O coletivo Lixo Zero Manaus está apoiando a iniciativa.



A campanha é realizada pela empresa social Descarte Correto, que tem como foco desenvolver ações para orientar a população sobre o descarte do lixo eletrônico. O Drive-thru vai acontecer mensalmente, em diferentes municípios. No próximo sábado (26) a ação acontece em Manaus. O calendário completo das ações pode ser acompanhado no instagram @descartecorreto.

Os interessados em participar podem entregar para descarte computadores, tablets, monitores, teclados, impressoras, câmeras fotográficas, aparelhos de som, televisão, microondas, rádios, celulares e carregadores.

As ações desenvolvidas pelo Descarte Correto provocam impactos positivos no meio ambiente e na sociedade em geral. No ano passado foram mais de 300 toneladas de resíduos eletrônicos coletados. Além disso, mais de 9 mil pessoas foram beneficiadas com acesso à inclusão digital. “Isso porque uma das iniciativas do Descarte Correto é a oferta de cursos para a população”, explicou o diretor da empresa, Alessandro Dinelli.

O embaixador do Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) em Manaus e diretor da Damata Consultoria, biólogo Daniel Santos, ressalta que esse tipo de iniciativa é muito importante, porque os resíduos eletrônicos causam inúmeros impactos ao meio ambiente quando descartados incorretamente. “Quando se fala em reciclagem, logo as pessoas lembram do alumínio, do papelão. Para esse tipo de material ainda há poucos pontos de coleta. E quando se trata de resíduos eletrônicos, praticamente não existem iniciativas para fazer a destinação correta. Eles acabam nos aterros, contaminando o solo e, consequentemente, causando prejuízos enormes ao meio ambiente. O coletivo Lixo Zero Manaus e o ILZB apoiam e estão junto dessa mobilização”, disse.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Estudantes de Codajás recebem Prêmio Abric de Incentivo à Ciência

Professor de Manaus garante segundo lugar em concurso nacional