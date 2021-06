Greenpeace divulga nota sobre exoneração do ministro do meio ambiente

Para a Ong, Salles agia contra a própria pasta e estava trazendo graves danos ao País. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Ong Greeanpeace divulgou na tarde desta quarta-feira (23) nota sobre a saída do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, do governo federal. Para a Ong, Salles agia contra a própria pasta e estava trazendo graves danos ao País.





Veja a nota completa:

O Brasil não podia mais ter à frente do Ministério do Meio Ambiente alguém que, de forma intencional e deliberada, agia contra a própria pasta e estava trazendo graves danos ao país. Mas mudar o ministro não garante que o governo Bolsonaro mudará seu projeto antiambiental nefasto e que vem sendo dolosamente implementado.

Por um lado, a sociedade civil recebe com alívio o pedido de demissão do ministro, após diversas investigações de desvio de finalidade de sua função, confirmando aquilo que vem sendo denunciado desde o início de seu mandato. Por outro, é evidente que a troca de peças por si só não deve mudar a estratégia do governo, agora com o novo ministro Joaquim Álvaro Pereira Leite, antigo membro da Sociedade Rural Brasileira (SRB), até então subordinado de Salles e aliado aos interesses do agronegócio.

Na mesma hora em que Salles deixava seu cargo, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, presidida pela governista Bia Kicis, deu sua demonstração de desrespeito à democracia, à Constituição Federal, aos povos indígenas e à sociedade brasileira, e aprovou, sem debate e às pressas, o PL 490/2007, que praticamente inviabiliza demarcações de Terras Indígenas e escancara os territórios para atividades econômicas predatórias.

A saída de Salles foi tardia, mas necessária. Entretanto, a estratégia do governo para a agenda ambiental não deve mudar e, de mãos dadas com o legislativo, vão seguir tentando avançar na desregulamentação da proteção ambiental e dos povos indígenas.

