Coletivo Lixo Zero articula parcerias para implantação de projetos

MANAUS - O Coletivo Lixo Zero Manaus está articulando novas parcerias e a promoção de eventos na capital amazonense, com foco na sustentabilidade e no cuidado ao meio ambiente. O embaixador do Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB), em Manaus, o biólogo Daniel Santos, diretor da Damata Consultoria, adianta os contatos que estão sendo feitos para implantação de empresa de reciclagem na cidade e para a realização de mais quatro eventos no segundo semestre deste ano.



As ações, segundo ele, são resultado da participação no Congresso Internacional Cidade Lixo Zero, que aconteceu em Brasília, no período de 22 a 24 deste mês. O evento foi promovido pelo ILZB e ele participou presencialmente, como convidado, representando a cidade de Manaus. O congresso reuniu, de forma on-line, mais de 200 palestrantes brasileiros e de outros países.

Durante o evento, a empresa paulista Poiato Recicla manifestou interesse em operar em Manaus, implantando na capital amazonense a sua estrutura para transformação de bitucas de cigarro em produtos como blocos, cadernos e cartões.

As bitucas de cigarro, quando descartadas de forma inapropriada, podem causar sérios prejuízos e danos ao meio ambiente, por conta da toxicidade das substâncias presentes na sua composição. “Demos início a essa conversa durante o congresso e a expectativa é que em breve tenhamos novidades", afirmou.

Também faz parte dos planos do Coletivo Lixo Zero Manaus a realização de uma série de eventos no segundo semestre deste ano. Já estão sendo alinhavadas as realizações da Semana de Compostagem, do Dia Lixo Zero, do Prêmio Lixo Zero e da Semana Lixo Zero, essa última já inclusa no calendário anual da entidade. “Além da Semana Lixo Zero, os demais eventos também deverão ser incorporados ao calendário anual, com o objetivo principal de continuar disseminando boas práticas em relação ao gerenciamento de resíduos”, ressaltou.

No congresso, de acordo com ele, foram apresentados diversos cases de sucesso de cidades brasileiras e de outros países que têm conseguido bons resultados nessa área. Entre os exemplos de gerenciamento de resíduos apresentados no evento estão ações de cidades como Florianópolis e Chapecó, em Santa Catarina, e São Luís, no Maranhão. A cidade Paulista, em Pernambuco, também foi destaque pelo envolvimento da população no cuidado com os resíduos.

De Manaus, além de Daniel Santos, também participaram do congresso a representante do Movimento Nacional de Catadores Recicláveis (MNCR) do Amazonas, Irineide Lima. Ela apresentou, virtualmente, as ações realizadas pelo grupo. O CEO da Innforce, Fernando Lindoso, também participou virtualmente, mostrando as soluções que a empresa desenvolve para o gerenciamento de resíduos.

*Com informações da assessoria

