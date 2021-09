Sistema comunitário de coleta seletiva é implementado em reserva no AM

Coletiva seletiva na RDS de Uacari. | Foto: Diego Peres/Secom

CARAUARI (AM) - A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Uacari, localizada no município de Carauari (distante 788 quilômetros de Manaus), está em processo de implantação de coleta seletiva de plástico, vidro e papel, em 26 de suas comunidades.

Com apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), que gerencia a área protegida, 1,3 mil pessoas serão beneficiadas diretamente por este sistema de gestão comunitária.

Todo o processo iniciou por meio de sensibilização realizada pela Sema na Unidade de Conservação (UC).

" A Sema empoderou 11 Agentes Ambientais Voluntários para fazer o trabalho de educação ambiental na RDS. Um dos temas de educação ambiental é o lixo. Pensando na questão da logística reversa e da gestão participativa, os agentes articularam a criação de caixas coletoras " Gilberto Olavo, gestor da RDS Uacari

Os próprios comunitários construíram e pintaram as caixas coletoras, usando madeira sem uso (madeira morta), na comunidade do Bauana.

Os Agentes Ambientais Voluntários (AVV) da Sema foram os responsáveis por articular parcerias para que a coleta seletiva seja implementada na RDS.

Após a produção, as caixas foram entregues para a Associação de Moradores Agroextrativistas da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uacari (Amaru), que está fazendo a distribuição entre as comunidades.

“Moramos dentro de Unidade de Conservação e devemos reciclar o lixo que não é absorvido pela comunidade, como forma de prevenção”, destacou Gilberto. A Sema também contribuiu com apoio logístico e articulação de combustível para que o sistema fosse implantado.

Uma embarcação periódica, da Associação dos Produtores Rurais de Carauari (Asproc), recolherá os resíduos nas comunidades e levará até a sede do município de Carauari para reciclagem, realizando um serviço que atenderá 285 famílias.

De 15 a 19 de setembro, equipes da Secretaria estiveram em Carauari durante a realização do Gabinete Itinerante Ambiental – criado pela Sema, com o objetivo de integrar as agendas de meio ambiente entre o Estado, representantes da gestão ambiental dos municípios e a sociedade civil organizada.

Na ocasião, os catadores pediram apoio para implementar o sistema também na sede do município.

" A RDS Uacari está implementando um sistema complexo, que vai atuar de forma organizada para fazer com que os resíduos cheguem até os catadores, ou seja, é uma consciência ambiental que vai diminuir a quantidade de lixo no aterro sanitário, ao mesmo tempo que aumenta a geração de renda para as famílias envolvidas no processo de reciclagem " Eduardo Taveira, secretário de Estado do Meio Ambiente





O Estado, por meio do Núcleo de Educação Ambiental (Nuedam), apoiará o município na construção de um programa de sensibilização junto aos moradores, para que mais resíduos sejam destinados à reciclagem.

