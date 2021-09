Manaus ganha central de logística para lixo eletroeletrônico

Ciclo da logística Reversa. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Manaus foi escolhida pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) para receber a primeira Central de Logística Reversa de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos do Norte do país.

A inauguração da central vai ocorrer nesta quarta-feira (29), a partir das 10h, e contará com a presença do prefeito David Almeida, do secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França, e a gerente executiva da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree), Mara Ballam.

A solenidade marcará o início do Acordo de Cooperação entre as entidades e o município de Manaus para viabilizar a destinação final ambientalmente correta de produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos descartados na cidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sistema comunitário de coleta seletiva é implementado em reserva no AM

600 toneladas de lixo foram retiradas de igarapés de Manaus em um mês