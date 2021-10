Projeto de Amom planta árvore de número 3 mil nesta sexta-feira

A ação, faz parte de uma das promessas de campanha do vereador Amom Mandel | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O projeto Galho Forte, idealizado pelo vereador Amom Mandel (sem partido) realizou o plantio de número 3 mil na capital amazonense, no Conjunto Ribeiro Júnior, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

A ação, uma das promessas de campanha do parlamentar, já fez plantios nas zonas Norte, Leste, Sul, Oeste e Centro-Sul da cidade, sempre com a ajuda de voluntários.

" É um momento importante do nosso projeto que cresceu bastante desde a nossa primeira ação, que aconteceu em 2020. Estamos ajudando nossa cidade a ficar mais bonita e com um clima agradável, bem como plantando semente de esperança de dias melhores " Amom Mandel, vereador

A proposta principal do projeto é plantar no mínimo 7.537 árvores na cidade, número corresponde a quantidade de votos obtidos pelo vereador no pleito de 2020. Amom já declarou que o projeto irá continuar após atingir essa meta.

Estímulo ao Voluntariado

O Projeto Galho Forte é realizado com ajuda de voluntários de vários pontos de Manaus. “O objetivo maior é estimular boas práticas através do voluntariado.

Qualquer um de nós pode fazer algo positivo, seja aqui ou no nosso bairro, plantando uma árvore na frente de casa ou em nosso quintal.

Ser voluntário não é só estar aqui. Ser voluntário é ajudar sua comunidade acreditando que tudo fica melhor quando cada um faz a sua parte pensando na sociedade como um todo.”, finalizou Amom.

Além de engenheiros ambientais e florestais, o projeto conta com dezenas de voluntários de diversas profissões.

Para saber mais sobre o Galho Forte e se tornar um voluntário siga @galhoforte no Instagram ou acesse o site galhoforte.com .

A ação de plantio obedecerá todos os protocolos de prevenção ao Covid-19 com distribuição de máscaras de proteção e o uso de álcool em gel 70%.

Voluntários e amigos do projeto estão envolvidos na atividade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Geração de resíduos domiciliares e urbanos cresce na pandemia

Projeto Galho Forte se aproxima de 2 mil árvores plantadas