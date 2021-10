Recursos hídricos é tema de reunião entre secretários municipais

Os participantes também tiveram uma palestra sobre monitoramento ambiental | Foto: Divulgação/Sema

Manaus (AM) - A Bacia Amazônica é o maior sistema hidrográfico do planeta. Um sistema tão complexo e abundante traz consigo o desafio de sua gestão.

Pensando nisso, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), proporcionou uma tarde exclusivamente dedicada à tratar do assunto, durante o terceiro dia da 20ª edição do Fórum Permanente das Secretarias Municipais do Meio Ambiente do Amazonas (Fopes), na quarta-feira (6).

Neste terceiro dia da programação, que iniciou na segunda-feira (04/10), os secretários de 52 municípios do Amazonas discutiram os desafios da administração pública quanto à manutenção de recursos hídricos.

" Nós tivemos uma palestra muito salutar, em que trocamos experiências e falas sobre a gestão de recursos hídricos, buscando o nivelamento de informação e de conhecimento com nossos secretários. " Izaias Santos, técnico da Assessoria de Recursos Hídricos (Asshid) da Sema

As palestras, ministradas pelo corpo técnico da Sema, trouxeram aos participantes conceitos para saber diferenciar água de recursos hídricos, e tratou sobre os grandes desafios da administração deste recurso natural.





" Na Amazônia, tudo é desafiador. Nós temos a maior bacia hidrográfica do planeta, e também temos um dos maiores aquíferos subterrâneos do mundo, que é o de Alter do Chão (PA)”, ressalta. “Nós trouxemos para os nossos secretários municipais a importância da água e questões que a permeiam, como saneamento e água potável, " Izaias Santos, técnico da Assessoria de Recursos Hídricos (Asshid) da Sema

De acordo com o técnico da Sema, em torno de 80 a 90% dos municípios do Amazonas ainda têm pouca água tratada e quase nenhuma rede de esgoto.

" Foi uma conversa muito proveitosa, juntos somos mais fortes, não temos como realizar essa gestão sozinhos, fazemos com a ajuda de todos os municípios, que são nossos parceiros ímpares. Eles estão juntos conosco nesse grande desafio que é controlar e proteger o maior patrimônio da Amazônia, que são as nossas águas, as nossas florestas. " Izaias Santos, técnico da Assessoria de Recursos Hídricos (Asshid) da Sema

Monitoramento

Os participantes também tiveram uma palestra sobre monitoramento ambiental, com o assessor do Núcleo de Geoprocessamento e Gestão de Florestas da Sema, Maycon Castro.

Em sua fala, o servidor destacou que a região enfrenta neste ano a maior escassez hídrica do sul e sudeste da Amazônia. O fenômeno se deve, em especial, pelo aumento no registro de desmatamento e queimadas no local.

" Quando combatemos o desmatamento e as queimadas, zelamos pelos recursos hídricos também. " Maycon Castro, assessor do Núcleo de Geoprocessamento e Gestão de Florestas da Sema

Programação

O Fórum segue para os dois últimos dias de programação, que devem ocorrer exclusivamente no auditório da Sema.

Nesta quinta-feira (7), a temática será sobre Unidades de Conservação (UC), ordenamento pesqueiro, bem-estar animal e manejo.

Os participantes ainda devem ter um painel especial com o secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (MMA), André Luiz França.

O dia de encerramento, na sexta-feira (08/10), será dedicado à eleição da nova diretoria do Fopes e à definição de Câmaras Técnicas.

