Aberto o edital para empresa realizar inventário florestal no AM

AMAZONAS - Está aberto o edital para contratação de empresa especializada para executar um estudo de viabilidade e potencial de exploração sustentável na Floresta Estadual de Maués, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), unidade operativa do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL), em parceria com a Conservação Internacional (CI Brasil), agência executora do ASL.

O objetivo é saber se a região pode ou não ser a primeira área habilitada para concessão florestal sob a gestão do Governo do Estado no Amazonas. Empresas interessadas em realizar o serviço podem candidatar-se até 21 de outubro de 2021.

As manifestações deverão ser encaminhadas por e-mail, devidamente identificadas como “TDR 23/21 - BR-CI-202340-CS-QCBS”, nos seguintes endereço eletrônico: [email protected] e [email protected] A CI Brasil entrará em contato somente com as empresas habilitadas para a próxima etapa, de elaboração de proposta.

“Espera-se que a empresa contratada faça o levantamento do potencial madeireiro e de outros produtos e serviços que venham a configurar a vocação da Floresta Estadual de Maués para a concessão florestal”, disse a coordenadora regional do Projeto ASL nos estados do Amazonas e Pará, Letícia Cobello.

A partir da análise dos resultados do estudo a ser realizado pela empresa contratada, a Sema poderá ou não iniciar as próximas etapas de preparação para as concessões, que inclui um processo de salvaguarda das comunidades locais, por meio de consultas e audiências públicas.

Confira aqui o edital

Concessão florestal

A concessão florestal é uma ferramenta de gestão de políticas ambientais, usada, em especial, para aumentar a governança pública em territórios.

“Esse é um instrumento que nos permite avançar na questão do desenvolvimento sustentável, que só ocorre de forma efetiva quando ele conserva os nossos recursos naturais e, ao mesmo tempo, gera emprego e renda”, destacou o governador Wilson Lima.

A pessoa jurídica que detém a concessão florestal recebe o direito de praticar manejo florestal sustentável para exploração de produtos e serviços numa unidade de manejo. Porém, essa gestão deve seguir as exigências de um documento licitatório e legislação vigente - Lei Estadual nº 5.225/2020 e Lei Federal nº 11.284/2006.

Paisagens Sustentáveis da Amazônia

O programa é uma iniciativa financiada pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (no inglês, Global Environment Facility – GEF), coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), e é parte do Amazon Sustainable Landscapes (ASL), um programa regional voltado especificamente para a Amazônia, envolvendo Brasil, Colômbia e Peru.

O Banco Mundial é a agência implementadora do programa e a Conservação Internacional (CI-Brasil) é a agência executora, que tem como diretriz principal a visão integrada do bioma, de modo a promover a conectividade entre os três países.

Os principais objetivos da iniciativa são aumentar as áreas de ecossistemas florestais globalmente relevantes por meio da criação de novas áreas protegidas; consolidar e melhorar a gestão de Unidades de Conservação; aumentar o financiamento para o sistema de áreas protegidas; promover a conectividade e a gestão integrada de áreas protegidas; e promover o desenvolvimento de arranjos produtivos locais e cadeias de valor derivados do uso sustentável da biodiversidade.

Estão entre as principais metas ainda a cadeia produtiva da recuperação da vegetação nativa e o setor de produção de sementes e mudas de espécies nativas; fortalecimento das políticas públicas voltados à proteção e à recuperação da vegetação nativa; e promoção da capacitação e da cooperação regional entre os países integrantes do programa.

*Com informações da assessoria

