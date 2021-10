Pesquisa do AM sobre alimentação de tambaquis é destaque na ONU

As pesquisas realizadas por ele e os alunos do curso indicaram que os tambaquis que utilizaram a nova ração apresentaram melhorias significantes no crescimento | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU) selecionou dois artigos científicos do professor do Programa de Pós-graduação em Aquicultura da Universidade Nilton Lins, Rodrigo Gimbo, sobre pesquisas e processos para melhoria da alimentação do tambaqui no Amazonas, para publicar na edição anual de sua revista prevista para dezembro.

Gimbo é o único pesquisador brasileiro selecionado pela agência da ONU, sediada em Roma (Itália) e que lidera esforços para a erradicação da fome e combate à pobreza em todo o planeta, para integrar seu anuário ao lado dos trabalhos europeus, da América do Norte e da Ásia.

De acordo com o professor, os artigos são resultantes das pesquisas nos laboratórios da Universidade visando aumentar a produtividade do tambaqui (espécie com maior demanda comercial) nos criadouros locais, a partir do uso e aplicação do pólen e do própolis produzido pelas abelhas sem ferrão da região amazônica como aditivos na alimentação dos peixes.

Ainda segundo Gimbo, as pesquisas realizadas por ele e os alunos do curso indicaram que os tambaquis que utilizaram a nova ração apresentaram melhorias significantes no crescimento, na saúde dos peixes e também na qualidade da carne.

" Isso representa menos uso de antibióticos e outros insumos artificiais, o que representa benefícios diretos para toda a sociedade, uma vez que irá afetar positivamente a qualidade do produto consumido pelas pessoas " Rodrigo Gimbo, rofessor do Programa de Pós-graduação em Aquicultura

A reitora da Universidade Nilton Lins, Gisélle Lins Maranhão, destaca que o Programa de Mestrado e Doutorado em Aquicultura desenvolvido pela instituição já formou mais de 100 profissionais altamente qualificados na área e que o reconhecimento da pesquisa em nível internacional representa uma conquista para a Universidade e também para todo o setor educacional e científico do Amazonas.

“É um importante indicador que estamos cumprindo a missão de educar a Amazônia a partir da construção de uma sociedade melhor, sustentável e com base na difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e das pesquisas científicas e tecnológicas geradas na instituição”, ressaltou a reitora.

O desenvolvimento de pesquisas aplicadas e voltadas para a resolução de problemas da cadeia produtiva da aquicultura amazônica é o diferencial do programa de pós-graduação, realizado em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

*Com informações da assessoria

