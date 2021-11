Secretário do Amazonas participa de encontro com Príncipe Charles

O secretário de Estado do Meio Ambiente do Amazonas, Eduardo Taveira, participou, nesta quinta-feira (4), de uma reunião junto ao herdeiro do trono britânico, príncipe Charles. O encontro integra a agenda do Amazonas na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26), que acontece em Glasgow, na Escócia.

Taveira representou o governador do Amazonas, Wilson Lima, no encontro, que também teve a participação do secretário de Estado de Relações Federativas e Internacionais do Amazonas, Adriano Mendonça.

O encontro, que ocorreu no Kelvingrove Art Gallery and Museum, tem a finalidade de lançar o Fórum de Investidores "Race to Zero" SMI-Brasil, que integra a Iniciativa de Mercados Sustentáveis (SMI). Para o secretário Eduardo Taveira, o encontro marca o protagonismo no Amazonas no combate às mudanças climáticas.

"Estamos muito felizes em fazer parte dessa campanha para reduzir as emissões no estado do Amazonas. Recentemente, também recebemos a aprovação para aderir à Coalizão Leaf. Essas conquistas significam que o Amazonas está ocupando espaços de protagonismo no combate às mudanças climáticas”, afirmou.

No evento, o príncipe Charles liderou uma discussão estratégica com onze governadores e dez prefeitos brasileiros que se comprometeram com a campanha Race to Zero. Os principais tópicos foram os desafios e oportunidades relacionados às mudanças climáticas no Brasil, incluindo projetos de infraestrutura com potencial de colaborar no compromisso assumido para a campanha.

“Temos pouco tempo para encontrar uma solução viável para equilibrar conservação ambiental e redução da pobreza. Os países ricos em biodiversidade costumam estar entre os mais pobres. Assumimos um compromisso ambicioso de reduzir as emissões. Ao mesmo tempo, teremos que encontrar, com a mesma velocidade, soluções para reduzir a pobreza, especialmente em pequenas comunidades rurais, povos indígenas e comunidades tradicionais”, completou Taveira.

Na ocasião, também foi lançado o Fórum Governors for Climate - do português, Governadores para o Clima -, iniciativa do Centro Brasil no Clima para atrair financiamento para projetos de infraestrutura sustentável para os estados participantes.

Em agosto, o Governo do Amazonas iniciou as tratativas para aderir à campanha Race to Zero. A ação, que em português significa Corrida ao Zero, reúne governos nacionais e subnacionais, empresas e instituições que se comprometem a promover uma recuperação global sustentável, resiliente e com zero emissão líquida de carbono até 2050.

A ação é organizada pelo Secretariado de Mudanças Climáticas das Nações Unidas e é um dos principais temas da COP26.

