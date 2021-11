Comitiva de investidores alemãs visita Sistema de Meio Ambiente do AM

A visita foi seguida por uma vistoria ao Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas – CMAAP, do Ipaam | Foto: Divulgação/Sema

MANAUS (AM)- A comitiva composta pelos principais investidores alemães no Amazonas esteve, na tarde de sexta-feira (12), em visita ao Sistema Estadual de Meio Ambiente, formado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

O grupo cumpre agenda no estado até 15 de novembro para acompanhar resultados de financiamento de projetos.

“A reunião foi um momento muito importante para mostrar que os investimentos recebidos se tornaram em ação e infraestrutura", disse o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira.

A visita foi seguida por uma vistoria ao Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas – CMAAP, do Ipaam. Logo após, os parceiros do Governo do Amazonas conheceram a sede da Sema.

A estrutura da secretaria foi construída com recursos do Governo da Alemanha, por meio da Cooperação Financeira Oficial Alemanha-Brasil, para execução do Projeto de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Conservação da Floresta Tropical do Estado do Amazonas (Profloram).

Durante a visita, Eduardo Taveira, apresentou um panorama geral das atividades que estão sendo executadas com os recursos dos financiadores da comitiva. Principalmente, as ações para combater o desmatamento no sul estado, por meio da Operação Tamoiotatá.

Também foram apresentados relatórios sobre a agenda de Cadastro Ambiental Rural (CAR), que recebe recursos destes financiadores. O Governo do Amazonas anunciou que, na terça-feira (16), inicia uma grande ação de retificação de CAR, no sul do Amazonas, em Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus).

" Vocês estão de parabéns pelos resultados apresentados. Nós vamos continuar apoiando seus esforços para uma floresta sustentável ecológica e economicamente " Michael Rosenauer, diretor nacional da GIZ (Agência Alemã de Cooperação Internacional)

Além de representantes do GIZ, fazem parte da comitiva representantes do Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento (em alemão, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – BMZ); o KFW, banco estatal alemão de investimento e desenvolvimento; e membros da Embaixada da Alemanha no Brasil.

