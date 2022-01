Pesquisa demonstra como lençóis freáticos na Amazônia atuam no clima

Pesquisa demonstra que lençóis freáticos são diferentes entre si, dependendo de sua profundidade | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Artigo desenvolvido por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), em parceria com a Universidade do Amazonas (Ufam) e com a Universidade Estadual de Michigan apresenta uma revisão da profundidade do lençol freático nas respostas da floresta amazônica às secas provocadas por mudanças climáticas.

A pesquisa é de responsabilidade de Flávia Costa (INPA), Juliana Schietti da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e os pesquisadores Scott Stark e Marielle Smith da Universidade Estadual de Michigan, EUA.

De acordo com os pesquisadores, a floresta amazônica é importante para todo o planeta não só pelo armazenamento de carbono, mas também pela regulação do sistema climático e pela diversidade biológica. Por isso, a importância de estudar como esses ecossistemas estão respondendo às mudanças climáticas e, em especial, às secas, é fundamental.

Águas subterrâneas

Diversas pesquisas frequentemente desconsideram um dos componentes críticos do ciclo hidrológico: as águas subterrâneas.

Até agora, pesquisas ecológicas têm se concentrado quase inteiramente em florestas que crescem sobre condições de lençol freático profundo, deixando as florestas em lençóis freáticos rasos, que compreendem aproximadamente 50% da Bacia Amazônica, pouco estudadas.

Análise dos lençóis freáticos rasos

Com base na revisão de estudos anteriores e novos dados obtidos principalmente dentro dos programas PELD e PPBio, foi feita uma análise do potencial das florestas com lençol freático raso, ou seja, com a reserva de água mais próxima às raízes, em atuar como “refúgios hidrológicos”, mostrando resistência às secas enquanto outras florestas com lençol freático mais profundo são afetadas negativamente.



Isso acontece porque durante os anos “normais” ou sem seca, há excesso de água no solo nas florestas com lençol freático raso, com consequentes baixos níveis de oxigênio, que acabam tendo taxas de mortalidade mais altas, e são menos produtivas.

Entretanto, durante as secas moderadas, essas florestas conseguem atingir um “ponto ideal”, sem déficit ou excesso de água.

A seca encurta a duração do período estressante de encharcamento do solo, aumentando efetivamente a duração da estação de crescimento e resultando em menor mortalidade e maior produtividade. Essa observação leva à hipótese de que locais com diferentes condições do lençol freático têm respostas altamente contrastantes às secas.

A pesquisadora do INPA, Flávia Costa, destaca que a perspectiva apresentada neste estudo tem grande relevância para se pensar o direcionamento das pesquisas em mudanças climáticas e políticas públicas para a conservação da biodiversidade e serviços ambientais, incorporando o planejamento de conservação de áreas com maior potencial para manter a biodiversidade e os serviços ambientais como a regulação do CO2 e água no futuro sob mudanças climáticas.

Para os pesquisadores, não adianta conservar apenas o que tem alto valor atualmente, é necessário antecipar e conservar o que será crítico amanhã.

Bacias de drenagem completas precisam ser conservadas para garantir o abastecimento da água subterrânea e assim o suprimento de água para as plantas que regulam o clima.

Por outro lado, a professora Juliana Schietti, da UFAM, alerta que as florestas com lençol freático superficial não devem ser tratadas como a solução pronta para lidar com um clima em que as secas são mais frequentes.

"Essas florestas devem ser priorizadas para conservação pelo seu papel como sumidouro de carbono durante secas moderadas, mas a conservação da Amazônia precisa ser pensada como um bloco único e continental que conecta o oceano Atlântico aos Andes e que é responsável pela produção de chuvas que abastecem regiões mais ao sul da América do Sul. Sem o grande bloco de florestas com lençol freático raso e profundo, o fluxo de chuvas que se inicia no Atlântico será interrompido."



Leia também: "Precisamos de ciência, tecnologia e inovação para manter a floresta"

O estudo desafia a visão predominante de que as mudanças climáticas terão efeitos negativos generalizados sobre as florestas amazônicas. No entanto, é destacado que as florestas com lençol freático raso podem ser mais vulneráveis a secas mais severas, uma vez que as árvores nessas áreas evoluíram em condições úmidas e, portanto, carecem de adaptações para tolerância à seca.



Quanto ao papel das florestas com lençol freático superficial para mitigação do aquecimento global, o pesquisador da Universidade Estadual de Michigan, Scott Stark explica “As florestas tropicais globais estão contribuindo com um serviço ecossistêmico crítico ao absorver através da fotossíntese, grande parte do CO2 emitido pela atividade humana, armazenando esse excesso de carbono em sua madeira."

O problema é que esse serviço depende de boas condições de crescimento e quando as florestas tropicais sofrem forte seca, mais árvores morrem do que crescem. Neste caso, o carbono é emitido para a atmosfera piorando o aquecimento.

Grandes secas

Grandes secas, infelizmente, estão se tornando mais comuns nas florestas tropicais por causa das mudanças climáticas, o que significa que esse serviço ecossistêmico crítico está sendo ameaçado . O pesquisador ainda complementa, esclarecendo que “ o estudo sugere que a situação poderia ser muito pior se não fossem as florestas com lençol freático raso .

Considerando a porção mais úmida da Amazônia onde os lençóis freáticos rasos são comuns, o estudo levanta a perspectiva de que a seca moderada nessas regiões pode mudar o impacto geral do carbono na Amazônia para menos severo.

O crescimento de florestas em lençóis freáticos rasos pode ser resiliente ou até aumentado por secas moderadas, mas as árvores que vivem nessas regiões são menos propensas a ter as características necessárias para sobreviver a secas fortes.

Isso pode tornar essas regiões suscetíveis a grande mortalidade no futuro se as mudanças climáticas e o desmatamento regional tornarem as secas suficientemente severas. Por essas razões, entender a contribuição da floresta de lençóis freáticos rasos para o carbono florestal na Amazônia é uma prioridade crítica de pesquisa.

Compreensão da suscetibilidade da floresta

Para a pesquisadora Flávia Costa, compreender os fatores que promovem a resiliência versus a suscetibilidade das florestas amazônicas às mudanças climáticas é fundamental. "Dessa forma podemos definir as prioridades de conservação e compreender a probabilidade de se chegar a um ‘ponto de inflexão’, além do qual essas florestas globalmente importantes podem entrar em colapso", explica.

Pesquisadores comentam a importância do estudo

O pesquisador do INPA, Philip Fearnside, um dos cientistas mais influentes do Brasil em mudanças climáticas, declara que o trabalho traz importantes dados para todos que se preocupam com a floresta amazônica. "Trata-se de uma extensa revisão da literatura sobre o papel da profundidade do lençol freático nas consequências de secas para a floresta".

Fearnside explica que caso de florestas com lençol freático profundo, como as na Amazônia oriental, as secas sempre prejudicam as árvores. " Por outro lado, florestas com lençol freático raso, como ao longo da rodovia BR-319 e na vasta região “Trans-Purus” no oeste do estado do Amazonas, uma seca apenas 'moderada', pode beneficiar as árvores."

Alerta

O biólogo, que há mais de 45 anos pesquisa a Amazônia, ressalta que as descobertas do artigo “acendem um alerta sobre o perigo de passar um ponto de não retorno na Amazônia ocidental, levando à transformação da área em uma vegetação não florestal."

Ele cita ainda o caso dos "rios voadores" que levam água para o Sudeste brasileiro. " A perda dos serviços ambientais vitais da região Trans-Purus, pode prejudicar a reciclagem da água que é transportada para o Sudeste pelos “rios voadores”, explica.

Ainda de acordo com o pesquisador, os benefícios para a floresta nas secas “moderadas”, com crescimento aumentado, não compensariam as mortes de árvores em secas severas. "As secas devem aumentar em frequência com a continuação do aquecimento global. Se uma árvore morre em uma grande seca no clima alterado , não importa se aquela árvore desfrutou de algumas ajuda para seu crescimento nos anos anteriores. As grandes secas não só matam árvores pelos efeitos fisiológicos da falta d’água, que é o foco do trabalho: elas também morrem quando são queimadas em incêndios florestais, que também aumentam com a ocorrência de secas", disse.

Sobre o artigo

O artigo foi publicado nesta segunda-feira (17) na prestigiada revista científica New Phytologist. É o primeiro produto de um grande projeto de colaboração entre a Universidade Estadual de Michigan, INPA e UFAM, financiado pela Fundação Nacional da Ciência (National Science Foundation), agência governamental dos EUA, que pretende investigar a influência da profundidade do lençol freático nas respostas da floresta amazônica às secas promovidas por mudanças climáticas.

Veja o vídeo em português

Costa, F.R.C., Schietti, J., Stark, S.C. & Smith, M.N. (2022) The other side of tropical forest drought: do shallow water table regions of Amazonia act as la... | Autor: New Phytologist Foundation

Veja o vídeo em inglês:

Costa, F.R.C., Schietti, J., Stark, S.C. & Smith, M.N. (2022) The other side of tropical forest drought: do shallow water table regions of Amazonia act as la... | Autor: New Phytologist Foundation





