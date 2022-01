Atendimento em órgão ambiental é alterado por conta do Covid-19

Os servidores que fazem parte dos grupos de risco devem trabalhar remotamente. | Foto: Divulgação/Semmas

Manaus (AM) - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) suspende o atendimento presencial até 31 de janeiro, devido à necessidade de evitar aglomerações em larga escala e restringir os riscos relacionados à Covid-19.

A medida leva ainda em consideração o Decreto n° 5.228, de 14 de janeiro de 2022, da Prefeitura de Manaus, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), que dispõe sobre o regime de teletrabalho.

Conforme a portaria n° 014/2022 – GS/Semmas, a população conta com o regime de agendamento para entrega e recebimento de documentos físicos, em caráter excepcional.

Para os demais processos, o protocolo e consulta seguem sob forma digital ou telefônica.



Para as atividades essenciais, quando imprescindíveis para o funcionamento mínimo necessário à garantia de continuidade do serviço público nas dependências da Semmas, o horário de expediente foi reduzido, das 8h às 14h, em formato de revezamento de servidores, com 50% do efetivo, conforme a necessidade estabelecida pelos gestores setoriais e diretorias, no âmbito de suas competências.

Os servidores que fazem parte dos grupos de risco devem trabalhar remotamente, sem prejuízo à remuneração.

" Tivemos que nos adequar ao novo cenário da pandemia, mas não deixaremos de atender a população. Por orientação do prefeito David Almeida, os principais canais de serviços da Semmas estarão à disposição, também, via WhatsApp. " Antonio Ademir Stroski, secretário da Semmas

Canais de comunicação:

Atendimento/Protoloco/Denúncias: (92) – 98842-2090 (WhatsApp)

Arborização/Doação de Mudas: (92) – 98842-2294 (WhatsApp)

Autorização de Corte e Podas de Árvores: (92) – 98842-2294 (WhatsApp)

Licenciamento: (92) – 98855-2132 (WhatsApp)

Gabinete: (92) – 98842-2925 (WhatsApp)

