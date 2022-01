Quais as causas das cheias do rio Negro no Amazonas ?

No dia 5 de junho de 2021, a cota do rio Negro atingiu 30 metros, um número histórico | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Com as fortes chuvas que atingiram a capital nas últimas semanas, veio à tona a possibilidade de uma nova cheia histórica do Rio Negro na capital. De acordo com os especialistas, as fortes chuvas em Manaus que causaram grandes danos materiais em muitos pontos da região não seriam um indicativo para uma nova cheia histórica. Na verdade, o maior indício são as chuvas que caem sobre as bacias do rio Negro e Solimões, influenciadas por alguns fenômenos meteorológicos.

A falsa sensação de grandes volumes de chuva sobre a capital amazonense trás a ideia de que haverá uma cheia histórica para este ano de 2022. Porém, de acordo com o meteorologista Renato Sena, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), as fortes chuvas que vêm ocorrendo sobre a cidade de Manaus nos últimos dois meses não influenciam diretamente no nível da cota do rio Negro no porto de Manaus.

Conforme o meteorologista, o volume de chuvas que cai em Manaus tem pouca influência na magnitude das cheias dos rios na Amazônia, que são influenciadas pelas chuvas que precipitam ao longo do ano nas bacias do alto Rio Negro e alto Solimões.

“O que faz esse regime subir e descer do rio negro na realidade são chuvas que ocorrem nas cabeceiras desses grandes rios (Negro e Solimões), do encontro das águas para cima, em direção a tabatinga, a Boa Vista ou a São Gabriel da Cachoeira. Então não é uma área muito pontual. As chuvas volumosas que caem aqui na capital em um curto espaço de tempo, não são capazes de influenciar na cheia do rio”, explica Renato Sena.

Dezembro a Março

O período determinante para prever o nível do rio Negro e para avaliar uma possível cheia histórica é entre os meses de dezembro a março. Caso o volume de chuvas que precipita, durante esses meses, na região da bacia do Rio Negro e Solimões seja alta, as chances para uma nova cheia histórica aumentam. Porém, o meteorologista Renato Sena explica que nos últimos 30 dias a precipitação de chuvas diminuiu e está abaixo do esperado.

“Essas condições de chuvas que a gente estava tendo nos últimos meses ficou acima do normal em praticamente quase todo final do ano de 2021. Agora, nos últimos 30 dias, a gente está vendo praticamente uma reversão desse quadro. As chuvas nas grandes áreas principalmente do rio Solimões diminuíram”, diz Sena.

Cheias cada vez mais mais intensas

A cheia histórica no Rio Negro em Manaus, que alcançou 30,02 metros no dia 5 de junho de 2021, trouxe uma série de problemas para a população no Amazonas. Muitos tiveram suas casas alagadas e foram expostos a águas contaminadas. Os problemas em torno da cheia são diversos e podem se repetir em intervalos de tempo cada vez mais curtos.

De acordo o meteorologista e doutorando pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Leonardo Vergasta, um estudo publicado recentemente na revista Weather and Climate Extremes, as chuvas têm se intensificado nos últimos 30 anos no norte e noroeste da bacia Amazônica, afetando no regime de cheias nos rios da Amazônia. Em contrapartida os padrões de chuva no sul da Amazônia têm diminuído nas últimas décadas, em consequência do desmatamento, afetando no regime de vazões principalmente na bacia do rio Madeira.

Durante o início do século XX, as cheias excepcionais, que são aquela que ultrapassam a cota de 29 metros, aconteciam a cada 20 anos. Nas últimas duas décadas, o estudo constatou que elas são registradas a cada quatro anos. Além disso, entre as dez maiores cheias do Rio Negro em Manaus, cinco ocorreram a partir de 2008.

“Se a gente analisar de 1998 até os dias atuais, nós já tivemos nove grandes cheias em um curto período de tempo. Geralmente, espera-se que quando ocorra uma cheia, ela tenha o seu tempo de retorno, ou seja, que esse evento volte a acontecer novamente em torno de vinte anos. No entanto, nos últimos tempos, nós estamos vendo cheias mais frequentes, de quatro em quatro anos”, diz Leonardo Vergasta.

O pesquisador ainda enfatizou que com o aumento de frequência de eventos extremos (secas e inundações) conforme demonstrado no artigo acima, os órgãos públicos competentes necessitam de um sistema de monitoramento e previsão de secas e enchentes para minimizar os impactos econômicos e sociais para a população afetadas por esses eventos.

Fenômenos

Conforme o meteorologista Renato Sena, os fenômenos que provocam o aumento de chuvas e consequentemente o surgimento de cheias excepcionais no Rio Negro em Manaus são as anomalias de Temperatura da Superfície do Mar (TSM), tanto do Atlântico Tropical quanto do Pacífico Equatorial.

Caso as águas do Oceano Atlântico fiquem muito aquecidas, aumenta o transporte de umidade do oceano em direção à bacia amazônica, resultando em mais chuvas. Outro fator que também favorece o aumento do nível dos rios é o resfriamento do Oceano Pacífico.

“Se o pacífico estiver mais frio, ele altera a circulação atmosférica sobre a Amazônia e faz com que ocorra maior formação de nuvens convectivas, ocasionando maior volume de chuvas”, diz Sena.

