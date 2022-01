Vídeo incrível mostra o crescimento de uma vitória-régia; veja

Veja curiosidades sobre vitória-régia | Foto: Reprodução

Uma das plantas aquáticas mais famosas do mundo e que representa a região Amazônica, a vitória-régia pode ser considerada como uma planta assustadora quando o assunto é crescimento na natureza.

A planta é uma angiosperma da família Nymphaeaceae. Conhecida, também pelos nomes populares vitória-régia e jaçanã, esta planta é encontrada no Brasil, Bolívia e Guianas e tem ciclo de vida perene. No nosso país, é típica da região norte, na bacia do Rio Amazonas



Um vídeo publicado pela BBC Earth mostra o crescimento dessa planta que meche com o imaginário. O vídeo é intitulado "O Tirano das Profundezas".

A vitória-régia é uma planta exclusivamente aquática. Possui folhas flutuantes e circulares que podem atingir 2,5 metros de diâmetro quando adultas.

Além de suas nervuras, possui bordas de aproximadamente 10 cm em suas extremidades e, também, compartimentos de ar em sua região inferior. Estas duas estruturas permitem com que, mesmo em contato com a água, a folha não afunde e tampouco ocorra refluxo desta.

Ela se liga, por meio de um pecíolo longo e flexível, ao rizoma. Este reservatório energético da planta é rico em amido, ferro e sais minerais, e pode ser utilizado como alimento. O pecíolo possui, ainda, diversos espinhos em sua extensão, conferindo maior resistência à herbivoria.

Uma curiosidade sobre a folha da vitória-régia é que esta, quando jovem, possui o formato de coração. Outra se refere às suas propriedades laxante e cicatrizante, além de sua capacidade de colorir e fortalecer os cabelos.

Veja o vídeo impressionante:

