Curso de Jornalismo da UniNorte conquista nota máxima pelo MEC

Manaus - O curso de Comunicação Social da UniNorte, com habilitação em Jornalismo, obteve a nota máxima 5, na avaliação de reconhecimento do Ministério da Educação (MEC). A avaliação levou em conta a infraestrutura oferecida aos estudantes, o corpo docente que atua na instituição e a qualidade do acervo das bibliotecas, dentre outros fatores.

Segundo o reitor da UniNorte, Breno Schumaher, a nota é reflexo do trabalho desenvolvido por um corpo docente comprometido em oferecer aos estudantes um ensino de excelência. “Estamos muito orgulhosos do resultado”, ressaltou.

Breno Schumaher destaca a importância do curso, principalmente, no atual cenário brasileiro, em que cada vez mais é preciso de profissionais éticos e comprometidos com a verdade dos fatos.

“A UniNorte possui o mais qualificado corpo docente e uma das melhores infraestruturas da cidade. Tudo isso contribui para a formação de profissionais críticos, que irão atuar no mercado de trabalho, oferecendo informação de qualidade à população. A nota é muito importante para os alunos do curso e para quem pretende nele ingressar”, frisou.

Cursos

O MEC também divulgou esta semana a nota do curso de Psicologia e Engenharia da Produção, da UniNorte. As duas graduações obtiveram nota 4.

As notas vão de 1 a 5, sendo que os resultados acima de 3 são considerados satisfatórios. Além destes cursos, em 2018 a UniNorte obteve essa média também em Medicina Veterinária, Engenharia da Computação, Gestão da Tecnologia da Informação, Engenharia de Controle e Automação.

