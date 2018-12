Futuro da bioeconomia da Amazônia é debatido na FAS

Manaus - Destravar a bioeconomia e desenvolver a Amazônia por meio dos seus ativos de biodiversidade são as principais pautas de encontro entre instituições do segmento acadêmico, ambiental e governamental, que acontece entre os dias 17 e 18 de dezembro na sede da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Parque 10 de Novembro Zona Centro-sul.



O “Seminário Internacional Bioeconomia e Inovação Verde na América Latina e Caribe”, uma realização do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em parceria com a FAS, Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e governo do Amazonas, reuniu reitores, diretores-presidentes e futuros titulares de pastas estratégicas do estado para debater o futuro da bioeconomia e biotecnologia na região de forma integrada.

A cerimônia de abertura contou com a presença do vice-governador eleito do Amazonas, defensor público Carlos Almeida; o superintendente-geral da FAS, Virgilio Viana; o representante do BID no Brasil, Hugo Flórez; e os futuros secretários de educação do Amazonas, deputado estadual Luiz Castro (Rede), de produção rural, Petrucio Magalhães, e de meio ambiente, Eduardo Taveira. Além deles também estiveram presentes o reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Cleinaldo Costa, o diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), Edson Barcelos, e o reitor da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Sylvio Puga.

O encontro acontece em um momento estratégico para o Estado, que inclui as incertezas sobre o modelo de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus (ZFM). A nova agenda estadual em construção pelo novo governo e o anúncio da nova gestão do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA).

Para o superintendente-geral da FAS, Virgilio Viana, o momento é oportuno para a construção de uma agenda colaborativa em prol do desenvolvimento sustentável da região.

“Nosso objetivo é construir uma agenda de colaboração entre instituições do Amazonas e de organizações como o BID, visando estimular o desenvolvimento da bioeconomia como uma alternativa econômica necessária para a Zona Franca de Manaus. A Amazônia tem possibilidades econômicas importantes a partir da biodiversidade. Nosso objetivo é desenvolver valorizando a floresta em pé e os povos da floresta”, declara.

O representante do BID no Brasil, Hugo Flórez, destacou a importância da formação de alianças regionais para o desenvolvimento do Estado. O banco tem interesse em apoiar tais ações, desde que estejam alinhadas com a conservação da floresta amazônica e valorização das populações tradicionais, eixos estratégicos em discussão para o

futuro de suas ações.

“A bioeconomia, sem dúvida, é um assunto próspero para o desenvolvimento regional local e nosso interesse é somar nesse processo, apoiando, fomentando e incentivando o diálogo entre organismos parceiros promotores de iniciativas tão importantes”, enfatizou.

Segundo Flórez, o banco tem intenção de contribuir para a construção de um plano estratégico integrado de desenvolvimento com todos os eixos importantes para o estado, que engloba desde temas como educação, infraestrutura, economia e saúde fiscal, além do estímulo à promoção de investimentos privados.

Para Edson Barcelos, da Fapeam, o diálogo entre instituições é fundamental para colocar o CBA em prática, junto com o apoio de outros financiadores. “A aliança surgiu dessa necessidade de fazermos a bioeconomia avançar no estado, e por isso que o apoio do BID será fundamental para colocar a agenda em marcha”, destaca.

Universidades

Entre as instituições estaduais e federais de ensino superior que participaram da discussão no evento estão organismos acadêmicos e instituições locais que também integram a Aliança de Bioeconomia da Amazônia (Abio), futura gestora do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA).

Para o reitor da UEA, a agenda de bioeconomia e a articulação com o BID são oportunidades de fortalecimento das organizações locais, promovendo a formação de conhecimento e competências por meio da valorização da biodiversidade.

A UFAM entende que a bioeconomia deve ocupar um papel muito importante na economia do estado no futuro. O reitor Sylvio Puga destacou a atuação da universidade junto à nova gestão do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), como chave do desenvolvimento econômico e científico da região.

Novo governo



Para o futuro vice-governador, defensor Carlos Almeida, a sustentabilidade ambiental e econômica do interior do Amazonas serão eixos fundamentais do novo governo, com foco especial para integração logística que dê apoio ao desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Para isso, segundo ele, o governo fará questão de, junto à instituições como o BID, montar estratégias voltadas ao desenvolvimento regional de longo prazo que contribuam para manter a floresta em pé.

