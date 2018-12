Celular virou problema? Como controlar crianças e adolescentes?

| Foto:

O uso do celular em família pode virar problema.? Vamos falar de de flexibilidade. A flexibilidade é vital, porque, à medida que as crianças crescem, os smartphones assumem uma importância simbólica elevada. Impedi-los totalmente de usar o telefone, pode atrapalhar o desenvolvimento social e a identidade deles, mas exige controle.



Cada criança interage com dispositivos de forma diferente“Para adolescentes, telefones ou tablets são frequentemente 'dispositivos de segurança' em mais de um sentido”, explica Amanda Lenhart, pesquisadora sênior da Associated Press, que pesquisa a intersecção entre tecnologia e adolescentes há 15 anos. "Como pai ou mãe, se você decidir desviá-los de seus telefones, você os desconectará das informações do dia.".

Essa jornada requer técnicas diferentes ao longo do caminho, então falamos com os pais em três grupos de idade para identificar os melhores métodos para manter o uso digital sob controle.

Idades 0-6: monitorar e definir limitesSeis e abaixo é provavelmente muito jovem para o seu próprio telefone celular, mas o hábito de usar dispositivos está presente desde o início, graças a um monte de streaming de vídeos e aplicativos voltados para as crianças.

Matt Mundy, pai de um filho de 6 anos e duas filhas (3 e 4), observa como é importante o seu próprio exemplo quando você está ensinando o uso de dispositivos responsáveis ??por crianças pequenas: “Eu tento ter consciência de quanto eu pode ficar focado no meu telefone. É injusto e hipócrita esperar que eles não usem o telefone se eu estiver no telefone. ”

Isso significa estar particularmente atento ao combate ao seu próprio desejo de usar seu telefone durante o tempo em família, ou momentos em que você deseja que seus filhos permaneçam livres de dispositivos à medida que envelhecem. “Quando saímos em família, se tomamos café da manhã, eu realmente não tenho meu telefone”, diz Mundy, “e antes de dormir, quando eles estão se acomodando, tomamos cuidado para não super estimulá-los. ”

Idades 6-12: Entenda a Importância, Permaneça Engajado

Esta é tipicamente a faixa etária em que os pais compram um telefone para seu filho, o que significa que também é quando você pode ver sua mudança de cargo do regulador cotidiano para o conselheiro periódico.

Desde que seu filho está se aproximando da idade, Mundy está mentalmente se preparando para esse eventual desejo por uma tela pessoal. "É uma decisão que me preocupa nos próximos anos. É uma caixa de Pandora, mas também é totalmente impraticável para ele não ter um telefone. ”

O ensino fundamental e o ensino médio são os lugares onde as comunidades sociais começam a ser atraídas.

Uma vez que você concedeu o próprio telefone, é o momento ideal para estabelecer regras e expectativas concretas. Quanto mais específico, melhor, mas seja o mais consistente possível: nenhum telefone durante as refeições familiares em casa, nenhum aplicativo ou jogo social até que o dever de casa seja concluído, textos de check-in ao sair ou chegar a qualquer lugar etc.

Embora você esteja determinando suas regras, certifique-se de entender quais regulamentos de telefone celular a escola também está adotando, pois provavelmente eles também serão ajustados com a idade. Suzanne Poppke é uma educadora que trabalhou nos dois lados da transição do ensino fundamental para o ensino médio, onde ela testemunhou a importância crescente dos smartphones como uma ferramenta social.

Adolescentes no ensino médio

De acordo com Suzanne o ensino médio é a idade em que a reverência das crianças pelo conteúdo on-line se torna exaustiva, e ela explica: “elas discutem o mundo digital constantemente. Muitas de suas interações sociais [em pessoa] giram em torno do conteúdo on-line. Eles idolatram as pessoas que encontram através da mídia social. ”

Portanto, uma escola intermediária normalmente terá regulamentos de telefonia mais rigorosos, o que pode afetar o uso do adolescente fora da sala de aula. Os alunos registram osmartphones no início do ano e precisam armazená-los o dia todo em um cubículo. Tais medidas draconianas podem levar a um maior desejo de usar o telefone em casa, portanto é preciso ajuste das regras de acordo com o valor social do telefone para o adolescente.

Adolescentes e referências culturais

A atual geração de adolescentes está ligada através de referências culturais que estão ocorrendo on-line, o que faz uma conexão com esse domínio vital para seu desenvolvimento social e cultivo de identidade. Consequentemente, professores como Susanne usam a cultura digital para criar amizades para novos alunos e manter sua sala de aula envolvida.

É uma técnica valiosa para os pais também, uma vez que o limiar do telefone como ferramenta social foi ultrapassado, a regulamentação torna-se cada vez mais difícil. Cumpra suas regras básicas da melhor maneira possível, mas também invista mais em se educar para os tipos de conteúdo que seu filho adolescente está consumindo e como ele funciona na construção de seu eu social.

Quem são os heróis on-line?

Você não precisa vasculhar as profundezas de seus canais favoritos do YouTube nem ficar obcecado com o histórico do navegador, mas perguntar quem são os heróis on-line ou pedir que eles assistam alguns dos vídeos favoritos com você não só ajuda a ter um pulso sobre o que eles estão assistindo, isso valida a pessoa que eles estão se tornando on-line

Se você está preocupado com o fato de acessar o conteúdo que considera realmente inadequado, pode tomar medidas proativas para filtrar o que seu adolescente pode acessar on-line.

Aplicativos

Serviços como Net Nanny e Qustodio tentam oferecer soluções personalizáveis que modificam navegadores, definem limites de tempo, rastreiam chamadas e monitoram mídias sociais para proteger usuários jovens de material explícito, linguagem profana e pornografia.

Esses serviços funcionam em PCs, laptops e dispositivos familiares, mas podem ser caros. Como alternativa, o Family Link do Google é gratuito, mas está sendo analisado por permitir que adolescentes com mais de 13 anos aumentem as restrições, mas tenha em mente que um serviço nunca é um substituto para a sua própria consciência e envolvimento.