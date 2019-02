Golpe do empréstimo pela internet: saiba como identificar

Manaus - Em tempos de crise financeira, com dinheiro curto, tem muita gente fazendo empréstimo para acertar as contas. Uma das maneiras mais procuradas atualmente são os empréstimos online. Entretanto é preciso ter bastante cuidado. Sites que prometem facilidade no empréstimo, com liberação rápida do dinheiro, estão sendo utilizados por golpistas para ter acesso a dados pessoais e arrancar dinheiro das vítimas.

O golpe do empréstimo é uma modalidade de crime já bem conhecida nos tempos atuais. O problema é que mesmo sendo famoso, esse tipo de estelionato ainda encontra um ambiente favorável para multiplicar seu número de vítimas.



Segundo o delegado Gesson Aguiar, titular da Delegacia Interativa (DI) da Polícia Civil do Estado, o Amazonas subiu de 200 para 1 mil casos, em média, por semestre de crimes de estelionato virtual, que envolve também casos de golpes de empréstimo online.

“Nós temos casos de empréstimo online que é bastante didático. Em casos de empréstimo fraudulentos eles exigem que você deposite um valor antecipado para custear despesas. Às vezes eles pedem 20% antecipado do valor solicitado pela vítima. Como eu vou fazer um depósito se estou solicitando um valor?”, questiona Aguiar.

Os golpistas se passam por funcionários de bancos | Foto: Divulgação

Vítimas

A técnica de enfermagem Iara de Souza conta que foi vítima de um empréstimo online. As atendentes lhe informaram que para liberar o dinheiro precisaria fazer um depósito de R$ 600.

“Eu estou negativada, então no desespero eu realizei esse deposito e depois me pediram outro de R$ 441. O resumo da história é que além deles não liberarem o dinheiro do empréstimo ainda roubaram o pouco que eu tinha”, diz.

Além de golpes com empréstimo online, o Amazonas tem registros de furto de dados, utilização de softwares enganosos e criação de perfis falsos nas redes sociais.

“Nós temos golpes de acesso aos dados bancários, boletos fraudulentos, relacionamentos com pessoas que pedem um valor para chegar ao encontro. Pessoas idosas que perderam R$ 250 mil a R$80 mil. O volume de golpes de relacionamentos de pessoas nas redes sociais é muito grande. Aqui nós investigamos para saber quem foi a pessoa que enviou o e-mail, que aplicou o golpe, que passou a imagem. Ou então os dados do cartão de crédito que é para fazer segurança para garantir o empréstimo.

A aposentada Auxiliadora Arcanjo conta que quase cai no golpe do “homem dos sonhos” pelo Facebook. “Ele puxava assunto o tempo todo e dizia que queria muito me ver. Depois, ele queria emprestar R$ 2 mil para poder vir para Manaus. Logo, eu percebi que não era verdade e eu o enganei dizendo que não tinha esse valor”, diz.

“Evite realizar empréstimos”

O advogado especialista em Direito do Consumidor Flávio Terceiro orienta que a contratação de um empréstimo deve ser vista sempre como a última opção. É uma dívida que só não é pior que a dívida de cartão de crédito, em termos de juros.

“A pessoa pode verificar a possibilidade de vender algum bem, para se capitalizar, por exemplo. Embora existam aplicativos que facilitem o controle financeiro e até permitam a comparação entre diferentes opções de empréstimos, o melhor caminho pode acabar sendo ir pessoalmente à sua agência e conversar com o gerente. Às vezes a pessoa quer realizar um empréstimo para investir num negócio, e um financiamento pode acabar sendo uma opção melhor”, diz.

Cuidado com os bandidos que se escondem atrás da tela do computador | Foto: Divulgação

A ida à agência também permite que o consumidor leia atentamente os termos do contrato. É imprescindível que o contrato exponha:

1 - O valor do empréstimo que será recebido;

2 - O "custo efetivo total", ou seja, o quanto que efetivamente se pagará pelo empréstimo até a quitação;

3 - Quantas parcelas terá o empréstimo, e qual será o valor destas; e

4 - Qual é a taxa de juros aplicável.

Confira algumas dicas da polícia para evitar o golpe:

“Observe antes se aquela empresa é confiável, se outras pessoas passaram por lá, se tem telefone, se tem endereço físico veiculado, se tem um site oficial (site confiável inicia com ‘https’ que é certificado de segurança), não é uma garantia 100%, pois os hackers conseguem burlar, mas 90% das empresas usam os certificados”, diz o delegado Gesson.

Não fazer depósitos em contas informadas por supostas agências;

Escolher agências físicas na hora de pedir um empréstimo;

Caso opte pela internet, é preciso procurar um site oficial com certificado de segurança.

Legislação

Duas leis que tipificam os crimes na internet foram sancionadas em 2012, alterando o Código Penal e instituindo penas para crimes como invasão de computadores, disseminação de vírus ou códigos para roubo de senhas, o uso de dados de cartões de crédito e de débito sem autorização do titular.

Você precisa saber desses perigosos crimes cibernéticos para não cair em nenhum deles | Foto: Divulgação

A primeira delas é a Lei dos Crimes Cibernéticos (12.737/2012), conhecida como Lei Carolina Dieckmann, que tipifica atos como invadir computadores, violar dados de usuários ou "derrubar" sites. Apesar de ganhar espaço na mídia com o caso da atriz, o texto já era reivindicado pelo sistema financeiro diante do grande volume de golpes e roubos de senhas pela internet.

Os crimes menos graves, como “invasão de dispositivo informático”, podem ser punidos com prisão de três meses a um ano e multa. Condutas mais danosas, como obter, pela invasão, conteúdo de “comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas” podem ter pena de seis meses a dois anos de prisão, além de multa.

Outros dos golpes comuns

Resgate do cartão

Pessoas ligadas com instituição bancária, conseguem resgatar dados pessoais de pessoas que já morreram. De posse dessas informações, os criminosos resgatam o cartão e conseguem renovar as senhas dos falecidos.

Príncipe encantado

Homens começam a entrar em contato com mulheres, por meio da internet, e dizem que são bem-sucedidos e moram em outro país. Eles conseguem envolver algumas mulheres dizendo que vêm para o Brasil tentar um relacionamento com a pessoa. Depois de um certo tempo eles ligam e dizem que estão em São Paulo, por exemplo, e dizem que esqueceram o dinheiro deles no exterior e pedem que a pessoa mandeu um dinheiro para que eles consigam ir até o encontro delas.

Gerente

Criminosos conseguem invadir os dados de pessoas e ligam se identificando como funcionários de um banco que estão entrando em contato para avisar que conseguiram detectar que alguém tentou usar o cartão de crédito da vítima. Eles acalmam a vítima dizendo que o banco conseguiu detectar a fraude, mas que precisa do cartão e da senha para realizar uma perícia.

Promessa da casa própria

Os criminosos dizem que são vinculados a um político e que vão facilitar o acesso da vítima ao projeto “Minha Casa, Minha vida”. Além de pegar os documentos da vítima, os criminosos ainda cobram o pagamento de uma taxa pelo cadastro.

Emprego

Os indivíduos entram em contato com pessoas pela internet e oferecem emprego. Se identificando como assessor de políticos, eles oferecem vagas de emprego para qualquer área em órgãos públicos, mas afirmam que para fazer o cadastro a vítima teria que pagar uma taxa de R$500 a R$1 mil para conseguir um emprego.

