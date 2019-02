Projeto de educação no Amazonas é apoiado por novaiorquinos

A proposta integra o Programa Avançado de Implementação de Políticas Públicas (APPI) | Foto: Divulgação

Manaus - Já com significativos avanços na área da educação, em seis anos, saindo da 23º posição no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para o 9º lugar, Manaus dá provas da ousada meta de ingressar na elite do ensino brasileiro ao implementar mais uma iniciativa pioneira, dessa vez voltada a primeira infância, por meio, do projeto “Comunidade de Aprendizagem: Formando educadores da infância e famílias na perspectiva da educação integral”.

A proposta integra o Programa Avançado de Implementação de Políticas Públicas (APPI), que é uma iniciativa do Teachers College, da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, em parceria com a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, no Rio de Janeiro, e da Fundação Lemann.

Ao todo, sete Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) vão receber o projeto-piloto, sendo um de cada Divisão Distrital Zonal (DDZ) e duas escolas mistas, ou seja, que atendem educação infantil e ensino fundamental - uma da educação indígena e outra de educação integral.

“Parabenizo a iniciativa da secretária municipal de Educação, Kátia Schweickardt, e de sua sub Euzeni Araújo, que participaram do curso do Programa Avançado de Implementação de Políticas Públicas e, a partir do aprimoramento profissional, estão implementando novas possibilidades na educação municipal. Essa é uma das marcas da nossa gestão, que tem estimulado o aperfeiçoamento profissional dos nossos educadores, porque eles são fundamentais na qualidade do ensino oferecido aos alunos”, avaliou o prefeito Arthur Virgílio Neto, ao lembrar dos cursos de especialização e da premiação por desempenho concedida aos professores da rede municipal.

Manaus integra o seleto grupo das sete cidades do Brasil que fazem parte do APPI e foi a primeira a receber a visita dos mentores do projeto. No início desta semana o vice-presidente de Desenvolvimento e de Assuntos Externos da Universidade de Columbia, Scott Rubin, e a educadora americana, Sharon Lynn Kogan, conheceram o trabalho desenvolvido na Escola Municipal Indígena Kanata T-Ykua, na Comunidade Três Unidos, localizada na calha do rio Negro, e no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Hermann Gmeiner, que fica na Aldeia SOS do bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da cidade.

Segundo Schweickardt, foi do projeto “Comunidade de Aprendizagem: Formando educadores da infância e famílias na perspectiva da educação integral” que foi escolhido o tema do Ano Letivo 2019 - “Família e Escola: Todos responsáveis uns pelos outros”.

“Um dos nossos maiores desafios na educação é conseguir envolver a família no processo de aprendizagem das crianças. A nossa ideia para este ano letivo é promover formações que envolvam pais e professores, onde a família tenha compromisso e consciência do seu papel de educador em casa. Mesmo sem perceber, as suas atitudes contribuem para o desenvolvimento dos filhos”, explicou Schweickardt.

Scott Rubin, é o idealizador do programa e quem buscou parcerias no Brasil. “As parcerias são muito importantes para a implementação do projeto de engajamento familiar e Manaus foi uma das cidades que decidiram focar no tema”, destacou.

