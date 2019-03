Manutenção obrigatória tira Facebook, Instagram e Messenger do ar

Manaus - Mais um período de instabilidade afetou o funcionamento das redes sociais Facebook, Instagram e Messenger nesta quarta-feira (13), por todo o mundo. De acordo com o site especializado em interrupções Outage Report, foi identificado um pico de reclamação a partir das 12h, horário de Manaus, para as três plataformas.

Entre os países que apresentaram maior instabilidade, além do Brasil, estão a França, Reino Unido e Alemanha e Estados Unidos. A falha prejudicou o funcionamento de todas as maneiras, tanto para quem já estava logado nas contas, quanto para quem tentou entrar.

Outage report mostra países onde as redes sociais apresentaram problema | Foto: Reprodução

Na tentativa de login a rede social azul alertava, "O Facebook está fora do ar para manutenção obrigatória e retornará em breve". O problema também se repetiu no Instagram e consequentemente no Messenger, aplicativo de mensagens exclusivo do Facebook.

A instabilidade pode não afetar todos os usuários. De acordo com o comunicado do Facebook, a manutenção não afeta todas as contas e alguns internautas poderão estar utilizando as redes sociais do grupo livremente.

