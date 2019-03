IFAM promove evento sobre comunicação este mês em Manaus

As vagas são limitadas, então não perca oportunidade | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Alunos do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), promovem Ciclo de Palestras sobre publicidade na sede do Instituto Campus Manaus Centro. O período do evento será entre os meses de março a junho de 2019.

Para dar início ao Ciclo de Palestras, teremos no dia 26 de março, às 19h, o fundador da Agência Vanguarda Comunicação, o Ceo e Founder Breno Maciel, que abordará o tema: O Publicitário do Futuro. O evento ocorre no auditório 1 do IFAM, localizado na avenida Sete de Setembro, 1975, Centro de Manaus (conhecido como Antiga Escola Técnica).

As inscrições são gratuitas com certificado de horas complementares para aqueles que participarem. Mas é necessário garantir sua vaga se inscrevendo no link: http://bit.ly/InscricaoCicloDePalestrasIfam .

As vagas são limitadas, então não perca oportunidade. Para mais informações, entrar em contato no (92) 98216-6878.

Serviço

Palestra 1: O publicitário do futuro.

Palestrante: Breno Marciel, fundador da agência Vanguarda Comunicação.



Inscrições: Gratuitas (com certificado de horas complementares).

Dia e Local e hotra: Terça-feira, dia 26 de março, às 19 horas, no IFAM (Na Avenida Sete de Setembro,1975 - Centro).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Jovens do AM conquistam medalhas na Índia em evento de Matemática

IFAM promove evento de atividades em publicidade, no Centro