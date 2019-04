Fapeam lança edital com R$ 3,6 milhões para pesquisa em escolas do AM

Manaus - O Programa Ciência na Escola (PCE) que completa 15 anos em 2019, chega turbinado para essa edição. O projeto que foi criado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), tem para este ano um orçamento de R$ 3,366 milhões a serem investidos em até 600 projetos de escolas estaduais e municipais de todo o Amazonas. O lançamento oficial do Edital ocorreu na manhã desta segunda-feira (15) pelo próprio governador do Wilson Lima, na sede da Fapeam.

O projeto está previsto para beneficiar até 1,8 mil estudantes em todo o Estado do Amazonas. Outras novidades para este ano é o aumento na bolsa Professor Ciência Escola (PCE), que saltou de R$ 461 para R$ 560. A bolsa de Iniciação Científica Tecnológica Júnior (ICT/JR) para estudante saiu de R$ 120 para R$ 150. Cada proposta aprovada pelo Governo será beneficiada com uma bolsa PCE e três bolsas ICT/JR, ambas pelo período de cinco meses.

Em comemoração aos 15 anos, Wilson Lima também premiou professores e estudantes por projetos desenvolvidos. “É importante que esses alunos já comecem desde cedo a ter consciência e noção de trabalhar pesquisa, ciência e tecnologia. Principalmente por estarmos em uma região como a nossa, em que há uma grande necessidade de diversificar nossas atividades econômicas”, disse o governador.

Governador do Amazonas, Wilson Lima lança edital na Fapeam | Foto: Marcely Gomes

A diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales, disse que, mais do que nunca, é preciso ter projetos qualificados que serão apresentados. “Queremos chegar ao final e dizer que conseguimos apoiar todos os projetos. Daí a necessidade de ampliar também o valor, para incentivar talentos, que são muitos no Amazonas”, reforçou.

Para aqueles professores que ainda não têm experiência em elaborar os projetos, o Governo do Estado disponibilizará um acompanhamento.

O PCE é conduzido pela Fapeam, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Amazonas (Seduc) e com a Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed).

Como propor um projeto

As propostas de projeto de pesquisa podem ser enviadas pelos professores até o dia 29 de maio e deverão ser apresentadas em formulário online específico e enviadas por meio eletrônico no Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SIGFapeam), disponível no site da Fapeam, basta clicar aqui.



Além do envio do formulário online a submissão da proposta requer apresentação de documentação complementar a ser anexada ao sistema, como detalhado no edital. Após o lançamento, os projetos tem até as 23h59 do dia 29 de maio deste ano para serem apresentadas.

O resultado do enquadramento será divulgado no dia 10 de junho, bem como o resultado da análise de mérito que ocorre também em junho, mas sem data específica. O início da atividades relacionadas ao projeto estão previstas para acontecer em julho.

Leia mais:

Bolsonaro assegura a Wilson que vai tratar de interesses do Amazonas

Tivemos muitas vitórias diz, Wilson Lima sobre 100 dias de Governo