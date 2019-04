Parintins recebe conferência sobre ensino de ciências no Amazonas

Conferencistas | Foto: Divulgação

Manaus - O Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Ensino de Ciências em Espaços Não Formais (GEPENCEF), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia da Escola Normal Superior, da UEA, por meio do Centro de Estudos Superiores de Parintins – CESP, realizará no dia 16 de maio, a partir de 14h, em Parintins, o IV Ciclo de Conferências sobre Ensino de Ciências na Amazônia.



Palestras:

Como primeira palestra o evento apresentará o tema “Estratégias de ensino em disciplina do curso de mestrado educação em ciências na Amazônia: percepção de estudantes”, a ser ministrada pelo professor Dr. Augusto Fachín Terán, líder do GEPENCEF e com vasta experiência e publicações relacionadas ao tema.

Ainda no período da tarde ocorrerão as palestras “Formação de professores da área das ciências naturais na Amazônia: um olhar sobre o princípio da contextualização”, a ser proferida pela doutoranda Mary Tânia dos Santos Carvalho (CESP/UEA) e “Articulação de saberes no ensino de ciências” com a mestranda Ana Paula M. Fonseca (GEPECENF-ENS-UEA).

No período noturno, com início às 18h30, o professor Estevan Bartol (CESP/UEA/NETAM), falará sobre “Sistemas territoriais urbanos-ribeirinhos”; posteriormente será apresentado o tema “Despertando o pertencimento nas crianças da educação infantil em relação a água” com a mestranda Priscila Eduarda Dessimoni Morhy (UNINORTE/ Manaus) e por fim, encerrando as conferências da noite, “Ensino de botânica em laboratórios vivos: relato da contribuição didático pedagógica na Educação Básica” com a doutora Dra. Joeliza Araújo (CESP/UEA).

Inscrições:

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na sede do CESP, em Parintins, ou pelo site: https://doity.com.br/gepecenfuea, com valores, como: estudantes: R$ 5, professores de educação básica: R$ 10 e professores do ensino superior: R$ 20. Quem optar pela inscrição por meio da internet terá acrescida uma taxa.



Exposição



O público que comparecer ao ciclo poderá visitar em área do CESP, uma exposição de telas com temática amazônica elaboradas pelo professor Dr. Estevan Bartoli, da UEA/CESP-NETAM. E também acompanhar o lançamento do livro “Despertando o pertencimento nas crianças da educação infantil em relação a água”, dos autores Priscila Eduarda Dessimoni Morhy e Augusto Fachín Terán.

Apoio e estudos:

O ciclo tem o apoio da Universidade do Estado do Amazonas, da Prefeitura Municipal de Parintins e do Núcleo de Estudos Territoriais da Amazônia.

Os grupos organizadores estudam e investigam temáticas em Educação e Ensino de Ciências no contexto amazônico, trabalhando as possibilidades do uso de Espaços não Formais, refletindo na formação crítica do ser humano.