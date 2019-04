UEA promove palestra de Marketing Digital para comunidade acadêmica

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio da Agência de Inovação (Agin) e da Incubadora de Empresas da UEA (IN/UEA) promoverão duas palestras comandadas pelo publicitário Felipe Martins. A palestra “Impactos do Marketing Digital no Brasil” acontece na segunda-feira (22), às 15h, no Laboratório de Tecnologia, Inovação e Economia Criativa (Ludus), localizado na Escola Superior de Tecnologia (EST), e na quarta-feira (24), às 17h30, no Auditório da Escola Superior de Ciências Sociais (ESO).



A palestra “Impactos do Marketing Digital no Brasil” acontece na segunda-feira (22) | Foto: Divulgação

Segundo o Coordenador da Incubadora, Sálvio Rizzato, o evento representa para a comunidade em geral uma iniciativa de negócios. “O palestrante Felipe Martins está em Manaus em abril, e entramos em contato com ele para fazermos essa parceria com a UEA, por ser uma universidade pública, promovendo duas atividades gratuitas”, explicou.



Felipe Martins é graduado em Publicidade e Propaganda, com mais de seis anos de experiência no mercado digital | Foto: Divulgação

Especialista em Marketing Digital e criador do Portal Publicitário, Felipe Martins, abordará a necessidade do Marketing em grandes instituições e empresas.

Os públicos-alvo do evento são micro e pequenas empresas, startups, gestores, professores, pesquisadores, alunos, coordenadores de iniciações científicas e tecnológicas (ICTs) e demais áreas de interesse da comunicação digital.

| Foto: Divulgação

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através dos links abaixo para cada dia, respectivamente.

Dia 22/4:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ52YyMthwFwvfZOrCyPWORLPadhEbkGdNq2QdWI8Gl9xNMw/viewform



Dia 24/4:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz5s7FOXMixfJ0rmA7a6RI9BzKcQS3JJa-pBGNsEqEL78ZmQ/viewform



Sobre Felipe Martins - É graduado em Publicidade e Propaganda, com mais de seis anos de experiência no mercado digital. Fundou o blog Portal Publicitário, um dos maiores blogs de Publicidade do Brasil. Na sua trajetória já passou por várias agências de Publicidade do Brasil, levando resultados no núcleo digital de grandes empresas. Hoje atua como professor de Marketing Digital e Vendas, com mais de 3 mil alunos formados em 20 cidades do Brasil.



*Com informações da assessoria



Leia mais:



UEA abre 145 vagas para especializações no Amazonas

Alunos de Música da UEA participam de oficinas de Regência de Ópera