Vídeo: pesquisa pode melhorar detecção de Doença de Chagas crônica

Manaus - A Doença de Chagas é infecciosa e causada por um parasita chamado Trypanosoma Cruzi, mais conhecido como barbeiro. A principal forma de contaminação é por meio do contato com as fezes do inseto.

Uma pesquisa ainda em desenvolvimento, em parceria com com a Universidade do Amazonas e a Fundação de Medicina Tropical, pretende ajudar o diagnóstico ser mais eficiente, principalmente para os casos mais graves.

Segundo a pesquisadora Maria Barbosa, a Amazônia tem o maior número de pessoas com esse tipo da doença na fase aguda, que é de fácil diagnóstico. Agora a pesquisa que está sendo desenvolvida é exatamente para diagnosticar a doença na fase crônica.

Ela explica também que os kits de detecção da doença disponíveis no mercado não são fabricados com o parasita que existe na região amazônica, o que também dificulta o diagnóstico.

Pesquisadores pedem que o inseto seja capturado vivo e encaminhado à Fundação de Medicina Tropical | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Barbeiro

O barbeiro se encontra em regiões de floresta, são insetos que não têm atividade durante o dia e vivem em ambientes onde está o alimento, principalmente açaizeiros. Segundo dados da Fundação de Vigilância e Saúde, no ano passado foram registrados 32 casos de Doença de Chagas no Amazonas, contra nove em 2017.

Os pesquisadores orientam que quem encontrar o inseto vivo deve colocá-lo em um recipiente de vidro ou caixa, deixando espaço para respirar. Caso o inseto esteja morto, ele deve ser colocado em um saco plástico e entrar em contato com a Fundação de Medicina Tropical pelo whatsapp (92) 99245-3180.

