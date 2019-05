Workshop de Jornalismo lança APP e game para evento em Manaus

Manaus- No curso da era tecnológica, o Workshop de Jornalismo e Inovação que traz o tema: “Jornalismo 4.0: O Impacto da Era Digital na Profissão” e que acontece no próximo dia (11), lança um aplicativo (APP) e um game exclusivos para o evento. Ambos já estão disponíveis para download na Play Store e são gratuitos.

A organização do evento destaca que não poderia ser diferente já que, em tempos de Quarta Revolução, o chamado Mobile First representa 90% das visualizações de conteúdos e produtos. Ou seja, simplesmente, 90% das informações que consumimos diariamente estão nas plataformas digitais do aparelho celular.

O APP do 1º Workshop de Jornalismo e Inovação contém informações sobre o conceito do evento, a programação, minibiografias de cada palestrante convidado, informações sobre como chegar ao local com a integração à plataforma em ‘nuvem’ Google Maps, além de um conteúdo adicional para que os usuários possam conhecer um pouco mais sobre as tendências da inovação.

“Tudo foi pensado minuciosamente para ser apresentado como produto do 1º Workshop de Jornalismo e Inovação. E, já que vamos falar de tecnologia e era digital, pensamos em colocar o jornalista o mais imerso possível nessa experiência”, declara Sídia Ambrósio, CEO da Sambrosio Comunicação e Eventos que realiza o Workshop junto com a Neotrends.

Game

Além do APP de conteúdo informativo, o 1º Workshop de Jornalismo e Inovação, lança também um game que foi produzido pensando nos principais desafios da rotina das pautas jornalísticas. O jogo que recebe o nome de “Super Corrida Jornalística” possui em seu cenário os obstáculos que os repórteres enfrentam no dia a dia, como: pautas de buracos nas ruas, protestos, manifestações e mais recentemente, as tão temidas fakes news.

“Em tempos em que a desinformação digital avança em passos mais largos que a ciência de dados aqui no Brasil, todo esforço é válido para que os jornalistas tenham em mãos as melhores ferramentas para continuarem fazendo um bom trabalho. E, esse game pode facilitar o entendimento disso tudo que tá acontecendo de uma forma divertida e instigante”, enfatiza Glauco Aguiar, diretor da escola de robótica Manaós Tech for Kids que foi responsável pelo desenvolvimento dos dois dispositivos e que também apoia o evento de jornalismo.

A profissão de desenvolvedor de jogos virtuais é um dos temas que serão abordados durante o Workshop. Para se ter uma ideia da importância dessa profissão, só em 2018, o mercado de jogos virtuais no Brasil movimentou cerca de U$ 1,5 bilhão. Um crescimento de 15,3% do que o U$ 1,3 bilhão faturados em 2017, segundo dados da Newzoo, uma das principais condutoras de pesquisas da indústria de games.

Workshop de Jornalismo e Inovação

O 1º Workshop de Jornalismo e Inovação acontece dia 11 de Maio, de 8:00 às 12:30 no miniauditório do Teatro Manauara, no Manauara Shopping. O evento garante certificado de horas complementares e é aberto a outros profissionais como, das áreas de: Direito, Ciências da Computação, Design, Informática, Análise de Sistemas, Desenvolvedores e entusiastas pela Indústria 4.0. Inscrições e informações no Link: http://bit.ly/1oWorkshopJornalismo

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Corte em orçamento da ciência e tecnologia preocupa entidades

Pesquisadores descrevem nova espécie de sapo da Amazônia