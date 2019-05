Fapeam apresenta 'Programa Centelha' para instituições de Manaus

Manaus- Para dar continuidade às visitas de apresentação do Programa Centelha, representantes da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) estiveram nesta quinta-feira (16) em três instituições de ensino e pesquisa de Manaus, para formalizar parcerias, bem como incentivar a submissão de ideias inovadoras ao Programa, a ser lançado no mês de junho pela Fapeam, em parceria com a Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep).

As visitas foram realizadas no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Centro Universitário Luterano de Manaus (Ceulm/Ulbra).

Durante o roteiro, a diretora técnico-científica da Fapeam, Marne Vasconcellos, explicou que as visitas são para incentivar as instituições de diversas áreas, dentro de suas potencialidades, a participarem do Programa, cuja bandeira é a inovação e o empreendedorismo.

A diretora do Inpa, Antonia Maria Pereira, afirmou que o instituto tem interesse em divulgar e estimular a submissão de ideias empreendedoras ao Centelha.

O diretor do Instituto Senai de Inovação em Microeletrônica (ISI), José Roberto Casarini, comentou que a instituição tem pretensão de gerar startups, e o Programa Centelha pode possibilitar esse aperfeiçoamento.

Para o reitor da Ulbra, Valdemar Sjlender, o programa é uma oportunidade que vem ao encontro do que a instituição já trabalha em relação a inovação e empreendedorismo. Para ele, o programa vem somar para os empreendedores do centro universitário, formado por acadêmicos e docentes.

Centelha

O Programa Centelha visa estimular a criação de empreendimentos inovadores, bem como disseminar a cultura do empreendedorismo inovador em todo território nacional, incentivando a mobilização e a articulação institucional dos atores nos ecossistemas locais, estaduais e regionais de inovação do país.

*Com informações da assessoria

