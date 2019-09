Rock in Rio oferece internet 5G com Wi-fi liberado

A Cidade do Rock abre hoje suas portas para a 20ª vigésima edição do Rock in Rio, tornando-se a primeira cidade 5G do país, graças a uma rede implantada pela Oi para testes e experiências de uso da nova tecnologia. Será também a primeira vez que todo o público do Rock in Rio estará conectado por uma rede de WiFi gratuita, disponível para clientes de qualquer operadora.

Quinta geração da conexão móvel, ainda não disponível no Brasil, o 5G será usado pela equipe de conteúdo do evento para a cobertura em suas redes sociais, com lives diárias e posts na sessão “Por trás das Câmeras”. As postagens vão mostrar os bastidores do que acontece durante as 14 horas diárias de festa no maior festival de música e entretenimento do mundo, com mais de 250 atrações espalhadas por nove palcos. O 5G tem uma performance até 10 vezes superior à da rede 4G, possibilitando altíssima velocidade no envio e recebimento do conteúdo que será trabalhado pela equipe do Rock in Rio durante o festival.



“A cada evento de que participamos, aprimoramos e introduzimos novas soluções tecnológicas e de rede para nossos clientes. Sugerimos ao Rock in Rio a implantação da rede 5G para transformar o evento na primeira cidade conectada pela nova tecnologia. Teremos ali um aprendizado, com os insumos que já obtivemos nos testes com 5G realizados em Búzios (março), Rio2C (abril) e na Game XP (julho). Vamos mostrar o que é a experiência 5G e teremos vários aparelhos conectados por essa rede que opera com alta velocidade e baixíssima latência. Para isso, contamos com a robustez da nossa estrutura de rede, que tem grande capilaridade e disponibilidade. Esse é o nosso diferencial”, diz José Claúdio Moreira Gonçalves, diretor de Operações da Oi.



A Oi vai fazer diversas ativações utilizando a tecnologia 5G no evento. No estande da Oi na Gameplay Arena by Game XP o visitante será convidado a fazer um passeio virtual pela orla do Aterro do Flamengo numa bicicleta conectada via rede 5G da Oi e montada em frente a um videowall. Quanto mais rápido a pessoa pedala, mais rápido o vídeo passa, num ambiente de total sincronia proporcionada pela tecnologia. A Oi foi a primeira operadora brasileira a fazer testes com a quinta geração de telefonia móvel em demonstrações abertas ao público no Brasil. A tecnologia foi apresentada pela Oi este ano na Game XP, na Rio2C e em ação na cidade de Búzios.



Operação da Oi no evento envolve mais de 500 pontos de acesso wi-fi e 56 quilômetros de fibra ótica



Já a cobertura do Oi Wifi se estenderá por 345 mil m² do evento – quase a totalidade do parque –, incluindo o Palco Mundo, com 550 hotspots. Para manter a alta conectividade do local e a disponibilidade de todos os serviços (Internet, Oi WiFi e celular), foram instaladas também sete antenas para reforço da cobertura móvel 3G e 4G.



A Oi implantou um total de 56 quilômetros de cabos de fibra ótica para o atendimento de toda a operação do evento da Cidade do Rock, garantindo a melhor experiência em conectividade às 100 mil pessoas que circularão por ali diariamente durante os sete dias do festival. O som dos palcos Mundo e Sunset será transmitido pela fibra da Oi, assegurando a amplificação dos shows para toda a Cidade do Rock com baixíssima latência, o que elimina a possibilidade de delay entre a imagem do artista no telão e o som que chega nas caixas que estiverem distantes do palco. O sistema de iluminação dos dois palcos também utilizará a fibra da Oi.



Responsável por fornecer toda a infraestrutura de internet e conectividade do Rock in Rio 2019, a Oi está fornecendo links de dados de altíssima capacidade, totalizando 30 GB para garantir a conexão do evento. Para assegurar a disponibilidade dos serviços de internet na Cidade do Rock, que está totalmente conectada pela fibra da Oi, a companhia montou o NOC (Network Operation Center), o Centro de Monitoração Integrado que vai controlar toda a operação na Cidade do Rock. Outros três centros de apoio técnico darão suporte de campo para a operação do evento. O objetivo é que a melhor conexão esteja à disposição de todos: públicos, parceiros, infraestrutura e logística.



Na frente e na área externa do NOC, telas de LED vão exibir diversas informações, como tráfego de dados online e o número de pessoas conectadas. A estrutura futurista de dois andares que funcionou na Game XP, em julho, foi reativada para o Rock in Rio no dia 26 de agosto. A cidade inteligente funciona a partir da infraestrutura de telecom e TI implantada pela Oi pelo menos um mês antes de o evento começar. Para tanto, foram mobilizados colaboradores de diversas áreas no planejamento e operação dos serviços, com o objetivo de garantir a alta disponibilidade.



Games clássicos e modernos à disposição do público na Oi Gameplay Arena by Game XP

O espaço tem 4 mil metros quadrados e capacidade de até 3,3 mil pessoas | Foto: Cristina Lacerda/Divulgação

Localizada numa das arenas do Rock in Rio, a Oi Gameplay Arena by Game XP vai reunir uma série de atrações durante todos os dias do evento. Num espaço com 4 mil metros quadrados e capacidade de até 3.300 pessoas totalmente conectado pela fibra da Oi, estarão disponíveis os mais variados tipos de games, dos clássicos aos mais modernos. A Oi preparou uma experiência imersiva de hiper-realidade em seu estande, que simula um passeio aéreo para você conhecer a Cidade do Rock através da fibra da Oi.



A ação reforça a comunicação da Oi Fibra, internet por fibra ótica da Oi até a casa do cliente (FTTH – fiber to the home), que atende às necessidades do público gamer, com alta velocidade e estabilidade de conexão. A identidade visual da Oi Fibra também estará presente em ônibus oficiais do evento que serão envelopados com a marca da companhia.



A Oi também é patrocinadora do palco Just Dance, em parceria com a Ubisoft. Conectada pela fibra da Oi, a atração foi sucesso de público na Game XP 2019 e tem mais de 500 músicas para o público dançar em frente à Gameplay Arena.

*Com informações da assessoria