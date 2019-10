Instagram está removendo recurso que mostrava a atividade dos usuários

Aos poucos, o Instagram está removendo uma opção no seu aplicativo que permite visualizar a atividade recente das pessoas seguidas.



Na aba, disponível na mesma seção que mostra os seus comentários e curtidas, é possível ver quais fotos seus amigos curtiam, comentavam e quem eles passavam a seguir. Na nova interface, que já começou a ser disponibilizada para algumas contas, é mostrada apenas as atividades do próprio usuário.

A opção podia ser usada com a vantagem de descobrir novos perfis com base nas curtidas e comentários de seus amigos, mas como também para o famoso "stalk", que pode ser um tanto quanto prejudicial no uso do aplicativo. Recentemente, a companhia também removeu o número de curtidas em fotos para um uso menos tóxico da ferramenta de compartilhamento de fotos.

Segundo Vishal Shah, vice-presidente de produto do Instagram em entrevista ao BuzzFeed News, o recurso está sendo removido, principalmente, pela falta de uso.

"As pessoas nem sempre sabem que suas atividades estão aparecendo. Então há um caso de que ele não está sendo usado o recurso para o que foi criado, e outro que vem causando surpresa para algumas pessoas quando descobrem que suas atividades estão sendo exibidas", disse o executivo.