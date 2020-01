TIM ultrapassa a marca de 2 mil cidades com 4G na faixa 700 MHz

Manaus- Líder em cobertura 4G no Brasil, a TIM anuncia que ultrapassou a marca de 2 mil cidades brasileiras com a rede de quarta geração na frequência de 700 MHz, faixa que amplia capacidade da rede e sua penetração em ambientes fechados.



“A TIM vem investindo fortemente em infraestrutura de rede para oferecer novas tecnologias com o objetivo de proporcionar a melhor experiência para nossos clientes. Até 2020, a empresa pretende atender mais de 95% da população do país com sua rede 4G em 700 MHz”, diz Leonardo Capdeville, CTIO da TIM Brasil.

Por ser uma frequência mais baixa, a faixa 700 MHz permite um alcance de cobertura quatro vezes maior quando comparado ao da faixa de 2600 MHz, além de proporcionar uma maior penetração em ambientes indoor, como dentro de shoppings centers.

A operadora também é líder no processo de digitalização do campo utilizando a faixa de 700 MHz, já que garante ampla cobertura em áreas internas e externas da fazenda, conectando não só as máquinas, mas também as pessoas

Todos aparelhos do portfólio atual da operadora já operam na frequência 700 MHz. As ofertas de dados se mantêm, sem qualquer reajuste de preços por conta da nova tecnologia.