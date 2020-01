O que aconteceria se um asteroide se chocasse com a terra?

Os asteroides, tal como os outros objetos do espaço, são sujeitos às forças gravitacionais e, portanto, têm suas próprias órbitas, o que torna suas trajetórias "relativamente previsíveis". | Foto: Reprodução

Os meteorologistas Simon King e Clare Nasir explicaram no livro "A Que Cheira a Chuva?" que a colisão de um asteroide de diâmetro entre 25 e 1.000 metros com a Terra causaria "danos a nível local", enquanto a colisão com uma rocha maior pode levar à destruição "a nível global".

Os pesquisadores apresentaram a descrição detalhada do que pode acontecer se uma das rochas espaciais colidir realmente com a superfície da Terra.

"As consequências mais letais da colisão com um grande asteroide serão rajadas de vento e ondas de choque. O pico da pressão do ar poderia romper os órgãos internos e as rajadas de vento atirariam corpos pelo ar e esmagariam as construções e florestas", explicam os meteorologistas.

Eles adicionam que as outras consequências devastadoras incluiriam "calor intenso, destroços voadores, tsunamis, sismos e destruições devido ao impacto direto e à formação de crateras".

"A catalogação dos Objetos Próximos à Terra é uma tarefa muito difícil para a ciência. O espaço está ultra lotado de objetos espaciais e parece ficar até mais lotado a cada década que passa. O mapeamento desses corpos celestes pode ser descrito como a busca de uma agulha em um palheiro, mas os astrofísicos fizeram grandes progressos nessa questão e muitas novidades deverão ser reveladas nos próximos anos.

