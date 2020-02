Instagram passa a incentivar usuário deixar de seguir contas

O Instagram lançou, há alguns dias, uma nova funcionalidade que deve facilitar a vida de quem quer dar unfollow em algumas pessoas: a partir de agora, é possível visualizar com quem você menos interage na rede social.

Esse novo recurso pode ser encontrado dentro da área dos seguidores. Ele classifica as contas entre as que você segue com mais afinco ou menos interage. Para fazer essa classificação, a rede social leva em conta fatores como curtidas e comentários.

“Quer ver quais contas do Instagram aparecem mais em seu feed e com quais você interage menos? Agora você pode! Apenas aperte ‘seguindo’ e gerencie sua lista a partir de lá’, afirmou a rede social, em sua conta no Twitter.

O novo recurso também vale para páginas de empresa e contas verificadas.

“O Instagram está realmente preocupado em te aproximar das pessoas e coisas que você se preocupa – mas sabemos que com o passar do tempo, seus interesses e relacionamentos evoluem e mudam”, afirmou um porta voz da rede social ao site Tech Crunch.

Uma outra novidade também vem na mesma toada: quando você deixa de seguir um perfil, o Instagram passou a mostrar algumas “contas similares” para caso o usuário deseje deixar de segui-las também.

Vale lembrar que recentemente, o Instagram também liberou outra funcionalidade que permite ao usuário organizar sua lista de seguidos em ordem cronológica, algo que ajuda aqueles que querem deixar de seguir contas abandonadas.

O recurso já está disponível para Android e iOS, mas não pode ser usado na versão para desktop do Instagram.