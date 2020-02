Hey Gas: App que te mostra preço dos combustíveis nos postos de Manaus

A partir de hoje o aplicativo está disponível no Play Store para aparelhos Android | Foto: Naylene Freire

Manaus - O Hey Gas é o primeiro aplicativo do Brasil que avisa para os consumidores sobre os preços de combustíveis em tempo real. O evento de lançamento do App foi na tarde desta quinta-feira (13), no Sebraelab, localizado na avenida Leonardo Malcher, nº 904, Centro de Manaus.

Para utilizar o novo recurso tecnológico, o condutor precisa acionar sua localização, baixar o App e pronto. Ao usar o programa, ele indica o posto com o preço dos combustível mais barato e o lugar mais próximo. O objetivo do aplicativo é diminuir os gastos dos consumidores amazonenses através dessa ferramenta.

"Qualquer preço que mude o valor do seu orçamento mensal, já é uma diferença no bolso", ressaltou Rodrigo Guedes, diretor do Procon Manaus, também falou sobre os benefícios do App.

“Para chegarmos a este momento de celebração hoje, foi preciso muitas reuniões com a equipe técnica, com os criadores/desenvolvedores, e conosco (Equipe Procon Manaus), pois sabemos das dificuldades que os consumidores enfrentam no dia a dia. O aplicativo é uma vitória, acabou a agonia em grupos do WhatsApp. Além disso, o usuário vai poder avaliar os postos de gasolina. Sem contar que será útil para os órgão de verificação da legalidade, uma vez que o usuário vai poder fazer denúncias pelo App”, disse o diretor.

Os preços dos combustíveis fica atualizado no programa através da nota fiscal eletrônica. Por essa razão, os criadores orientam cobrar a nota fiscal, o que já era para ser feito pelo consumidor. Foi o que contou o fundador do programa Léo David.

“O intuito do App é fidelizar os clientes aos postos. Depois de abastecer, o consumidor deve pedir a nota fiscal eletrônica. Isso fará com que, de imediato, o sistema do aplicativo atualiza. Você vai poder optar e escolher seu posto favorito.” disse Léo.

A partir de hoje o aplicativo está disponível no Play Store para aparelhos Android. O download é gratuito.