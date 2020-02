Campus Party Transire Amazônia incentiva o empreendedorismo local

O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados ao redor do globo | Foto: Divulgação

Manaus – A Campus Party Transire Amazônia, primeira edição amazonense de um dos maiores festivais de cultura digital do mundo, pretende dar protagonismo às iniciativas e aos profissionais locais. A #CPAmazônia acontece entre 18 e 22 de março, na Arena da Amazônia, em Manaus.

Enquanto soluções selecionadas pelo programa Startup & Makers serão expostas em um espaço exclusivo na área Open, gratuita e aberta ao público, um time de empreendedores locais estará ao lado de outros palestrantes na Arena, principal área do evento.



“A Campus Party é um festival de comunidades online com vários encontros presenciais em todo País que conecta o talento local com a comunidade nacional. Nosso objetivo é gerar visibilidade para que as startups e empreendedores em negócios digitais possam validar suas soluções e pivotar o modelo de negócio”, afirma Thalis Antunes, gerente de Conteúdos da Campus Party.

Programa

O programa Startup & Makers já impulsionou mais de mil startups em todo o Brasil e chega a Manaus para aquecer o ecossistema local proporcionando a 20 projetos de empreendedores a oportunidade de expor seu negócio, fazer networking, conhecer potenciais investidores, receber mentoria de profissionais experientes e quem sabe, em pouco tempo, transformar aquela ideia em um grande negócio. Entre os destaques locais estão projetos que buscam solucionar problemas nas áreas de saúde, finanças, sustentabilidade, entre outras que impactam a vida da sociedade.

O aplicativo ‘Doe+’, por exemplo, foi criado para incentivar a doação de sangue e plaqueta, em um cenário em que menos de 2% da população do Brasil pratica este ato de solidariedade para salvar vidas. Sua missão é aproximar doadores voluntários de pessoas que necessitam de doações, por meio do cadastro de campanhas, agendamentos, entre outras funcionalidades.



Já o ‘Trocados’ nasceu para promover a inclusão financeira de brasileiros que não possuem conta bancária, assim como solucionar a falta de troco no comércio. O aplicativo já possui mais de 200 mil usuários e atende mais de 80 clientes varejistas do norte do Brasil.

Outra iniciativa selecionada pelo programa Startup & Makers é o ‘Eco Lógica’, que tem como objetivo fortalecer o processo de coleta seletiva por meio de incentivos financeiros, causando impacto positivo no meio ambiente e incremento na renda de cooperativas e associações locais.

Empreendedores locais

A Campus Party Transire Amazônia contará, ainda, com uma grade de palestrantes composta por empreendedores que estão movimentando o estado amazonense.

Passarão pelos palcos da Arena, área paga do evento: Daniel Goettenauer, organizador Líder do Startup Weekend Manaus e cofundador da Comunidade Jaraqui Valley, formada por startups para fomentar o empreendedorismo tecnológico no Amazonas, e Glauco Aguiar, CEO da Manaós Tech, escola criada para simplificar conceitos complexos de tecnologia com cursos de programação, robótica, impressão 3D, entre outros.

Também compõe o time de palestrantes locais Macaulay Sousa, fundador da startup Onisafra, plataforma que conecta produtores de alimentos e consumidores, e presidente da comissão jovem da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, Ju Átila Menezes, criador do 1 Minuto Nerd, o primeiro perfil de Instagram com resenhas completas sobre Cultura Pop e Yara Souza, divulgadora científica amazonense, criadora do Ciência em Pauta.

Ingressos

Os ingressos para participar da #CPAmazônia estão à venda, clicando aqui.

Os interessados poderão parcelar em 3 vezes o valor do ingresso individual (R$ 100), bem como o valor do ingresso com camping individual (R$ 190), duas entradas com camping duplo (R$ 300) e 4 entradas sem camping (R$ 280).

