INDT e IoT OpenLabs promovem workshop gratuito sobre LoRaWAN™

Manaus - No dia 5 de março, o INDT e o IoT OpenLabs realizam um evento pioneiro no FabLab, o workshop “IoT Lab: explorando a tecnologia LoRaWAN™”. O encontro é focado na apresentação prática de uma nova tecnologia de rede de rádio frequência com longo alcance e baixo consumo de bateria, presente em Manaus e em mais de 200 cidades no Brasil habilitadas pela infraestrutura de rede da empresa American Tower.



Segundo a consultoria Gartner, até 2025, mais de 100 bilhões de dispositivos e objetos estarão interligados à Internet das Coisas (IoT), viabilizando a implementação de diversas soluções para cidades inteligentes. Por meio de sensores que interagem com outros sensores, será cada vez mais possível efetuar o monitoramento e controle remoto destes objetos.

A tecnologia LoRaWAN™ é promissora e está gerando novos modelos de negócios em áreas como cidades e prédios inteligentes, indústrias conectadas, cadeias de suprimentos, agronegócios, varejo inteligente, carros conectados e diversas soluções de energia renovável.

Complementando outras redes como Wifi e Bluetooth, que também permitem a conexão de dispositivos, a tecnologia LoRaWAN™ diferencia-se pela capacidade de longo alcance para a transmissão de dados, chegando a cinco quilômetros em áreas urbanas e até quinze, em áreas rurais. Entre outras vantagens estão o consumo baixíssimo de energia, imunidade a ruídos e o baixo custo.

A rede LoRaWAN™ é ideal para empresas que buscam soluções que não dependem de um grande volume de informações para fazer monitoramentos. Aplicações que utilizam LoRaWAN™ podem usar uma bateria simples por até 10 anos, já que esta fica em estado de “hibernação” quando não é utilizada.

Aplicações da rede LoRaWAN™ na Amazônia

Em áreas urbanas, esta tecnologia pode ser aplicada no monitoramento de iluminação pública, estradas, frotas de veículos de entregas, transporte de carga e passageiros, e prestação de serviços, por exemplo. Outra aplicação é no desenvolvimento de soluções para Smart Home (casas inteligentes), como sensores de movimento e detecção de fumaça, travas eletrônicas e controle de vazamentos de água e gás.

As empresas do Polo Industrial de Manaus podem beneficiar-se dos sensores de baixo custo e alta performance para a implementação de diversos sistemas de monitoramento de chão de fábrica.

As possibilidades de utilização não se restringem aos centros urbanos, presente também no Agronegócio, facilitando a gestão de recursos naturais e o monitoramento de rebanhos.

Com essa tecnologia, é possível rastrear e identificar animais doentes, perdidos ou atolados. A tecnologia também garante o monitoramento de veículos pesados como tratores, colheitadeiras e caminhões, e muitos destes já vem com a inteligência adaptada desde a fábrica.

Sabendo que o Estado do Amazonas conta com barreiras geográficas naturais, a rede LoRaWAN™ também pode vir a ser uma ferramenta de ampliação de estudos e coleta de dados para pesquisadores e estudiosos de diferentes áreas.

Sobre o Workshop

O workshop tem vagas limitadas e é focado em profissionais das áreas de engenharia e desenvolvimento, interessados em obter formação técnica sobre a implementação de soluções LoRaWAN™.

Os pré-requisitos essenciais para a participação são o conhecimento de programação em Arduino e a familiaridade com as linguagens C/C++.

Durante um dia, serão apresentados conceitos básicos da tecnologia, arquitetura, dispositivos, sensores, gateways e rede — fechando as atividades com a aplicação prática em laboratório, com um kit de desenvolvimento exclusivo.

A agenda do evento também inclui uma hora de happy hour, para a troca de conhecimento com todos os participantes e discussão sobre soluções e novos modelos de negócios para IoT.



Ao final da programação, os participantes terão conhecimento sobre como ter acesso comercial à Rede através de um dos Distribuidores da American Tower, como o IoT OpenLabs, que atua para fomentar o Ecossistema de parceiros e compreender todo o ciclo de um deploy real, na prática.

Após o evento, todos os participantes poderão continuar experimentando outras implementações neste dispositivo. Serão disponibilizados 25 kits exclusivos LoRaLab para compra no cartão de crédito, e todos os participantes ganharão 90 dias de acesso à rede ATC LoRaWAN™ da American Tower em toda a região de Manaus para plugar seu dispositivo e testar seus projetos.

Serviço

Workshop: “IoT Lab: explorando a tecnologia LoRaWAN™”

Data: Quinta-feira (5), de 8h30 às 17h30

Local: FabLab INDT — Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, 1170 — Distrito Industrial

Público-Alvo: Engenheiros e Desenvolvedores