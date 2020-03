Eventos de tecnologia movimentam Manaus nesta semana

Manaus (AM) - Na semana em que se comemora o Dia Mundial de Dados Abertos, Manaus sediará dois eventos importantes sobre tecnologia da informação e comunicação.

Na sexta-feira (06/03), no Samsung Ocean, acontece o Open Data Day 2020, com uma programação voltada para a discussão sobre a adoção de políticas de dados abertos no governo, empresas e na sociedade civil.

No sábado (07/03), no Sebrae Lab, será realizada a terceira edição da Global Legal Hackathon, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas para a área jurídica.

Os dois eventos são gratuitos e têm o mesmo público alvo: desenvolvedores, analistas, programadores, designers, além de pessoas ligadas a órgãos da Administração Pública e do Judiciário.

As inscrições para o Open Data Day 2020 podem ser realizadas por meio do link www.sympla.com.br/opendataday-manaus-2020__793437 . E, para participar do Global Legal Hackathon, os interessados devem acessar www.sympla.com.br/global-legal-hackathon-manaus-2020__779664 .

Prodam

Como responsável por executar a política de informática do Governo do Estado, a empresa Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam) é apoiadora dos dois eventos provendo internet e promovendo palestra a ser ministrada pelo diretor técnico Heleno Ferreira.

De acordo com Ferreira, Manaus vive um momento muito animador na área da tecnologia, e os eventos são uma prova disso. Em março, além do Open Data Day e do Global Legal Hackathon, a capital amazonense sediará também o Campus Party, maior festival de inovação e tecnologia do mundo.

“Manaus tem recebido uma série de eventos de T.I, e isso demonstra a importância da nossa cidade no cenário nacional e internacional, além de reforçar a excelência dos técnicos de T.I e a qualidade dos produtos e serviços que desenvolvemos no Amazonas, nos segmentos públicos e privados”, disse o diretor técnico.

Programação

Durante a Global Legal Hackathon, no sábado, às 9h, o diretor-técnico da Prodam fará uma palestra sobre o papel dos dados abertos na transformação digital. “Vamos apresentar as iniciativas do Governo do Amazonas na área de transparência e discutir sobre como a tecnologia e a difusão dos dados abertos podem melhorar a eficiência dos serviços públicos”, explicou.

Sobre o Open Data Day 2020

O Open Data Day (Dia dos Dados Abertos) é uma celebração anual que promove a divulgação e o uso dos dados abertos em todo o mundo. Pela décima vez, grupos de todas as partes do planeta criarão eventos locais no dia em que usarão dados abertos em suas comunidades. É uma oportunidade para mostrar os benefícios dos dados abertos e encorajar a adoção de políticas de dados abertos no governo, nas empresas e na sociedade civil. Mais informações em: http://opendataday.org/pt_br.

Sobre o Global Legal Hackathon

Uma maratona mundial de programação e criação de soluções para operação do Direito e melhoria de acesso à Justiça no mundo. São 54 horas de evento, uma iniciativa internacional que busca engajar faculdades, escritórios de advocacia, empreendedores, empresas de tecnologia, governo, prestadores de serviços e outros atores do ecossistema da Justiça no desenvolvimento rápido de soluções inovadoras, incrementais ou revolucionárias, que impactem positivamente este segmento.

*Com informações da assessoria