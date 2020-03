Vídeo: ano Bissexto.Você sabe o motivo de ocorrer no calendário ?

Manaus (AM) - A adição de um dia no mês de fevereiro que costuma ter 28 dias deixou muita gente confusa. Para quem não sabe, esta especificidade só acontece a cada quatro anos com o ano bissexto, resultado do excesso de horas a cada ano.

O ano tem 365 dias e seis horas. Esse excesso de horas significa um quarto do dia, somando em quatro anos o tempo de vinte e quatro horas, ou seja, temos um dia a mais no calendário e para organizá-lo na linha cronológica, há o ano bissexto.

O ano bissexto é adotado desde os tempos antes de Cristo, precisamente no governo de Júlio César e, surgiu com o objetivo de ajustar o ano civil ao ano solar. No entanto, a escolha da data específica '29' só foi feita em 1582, com o calendário gregoriano.

Aniversariantes

A cada 1.461 pessoas, existe uma que nasce do dia 29 de fevereiro. Os aniversariantes desta data comemoram de diferentes maneiras. Há quem só conte um aniversário a cada quatro anos, enquanto outros, oscilam entre o dia 28 e o dia primeiro de março.

