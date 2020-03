TikTok é o segundo App mais baixado, ficando atrás apenas do WhatsApp

Entra ano e sai ano, o que não muda é o fato que sempre vai aparecer um novo aplicativo para celular que vai revolucionar e bombar no mercado digital. Em 2019, uma das novidades que mais fizeram sucesso foi o TikTok. Se trata de uma plataforma de criação de vídeo e rede social, e está virando uma verdadeira febre pelo mundo, inclusive caindo no gosto dos internautas brasileiros.

TikTok superou Facebook e Instagram em 2019

O aplicativo da empresa chinesa ByteDance, foi o segundo mais baixado em smartphones pelo mundo, segundo uma pesquisa da consultoria Sensor Tower. Os dados apontam que o TikTok obteve mais de 738 milhões de downloads em 2019, ficando atrás apenas do WhatsApp.

O levantamento da Sensor Tower analisou dados de aplicativos baixados tanto pela Google Play Store como pela Apple Store. Ainda segundo a consultoria, o aplicativo foi responsável por cerca de 44% dos downloads de aplicativos em 2019.

Entre os cinco primeiros colocados, apenas o TikTok não pertence a Mark Zuckerberg, presidente-executivo do Facebook e, hoje, também responsável pelos outros três apps que completam a lista: WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram.

Como surgiu o TikTok?

Provavelmente, você já ouviu falar e até já usou o aplicativo Musical.ly. Esse app é o antecessor do TikTok, e foi comprado pela ByteDance em agosto de 2018 por US$ 1 bilhão, ganhando, assim, uma nova roupagem e adquirindo a configuração que conhecemos hoje.

A adesão dos chineses foi imediata, o que mostrou o potencial do serviço, logo a ByteDance tratou de levar o TikTok para novos mercados, fazendo com que ele se tornasse tendência em todo o mundo, sobretudo na América Latina.

como funciona o TikTok?



O TikTok é uma rede social voltada para a gravação de vídeos curtos. Com ele, o usuário pode gravar vídeos com duração entre 15 e 60 segundos. Para incrementar a gravação e se divertir, os internautas ainda podem usar os recursos de dublagem e as coreografias de danças presentes no aplicativo.

Todos os vídeos gravados podem ser publicados numa espécie de feed do TikTok. Os usuários podem seguir seus amigos e perfis de celebridades, comentar e compartilhar qualquer postagem feita no app.

Pelo serviço, é possível fazer coreografias de músicas, vídeos de maquiagem, e até mesmo filmar suas reações sobre um vídeo específico. O aplicativo possui diversos tópicos de gravação: os usuários podem gravar desde vídeos de música até vídeos sobre comidas, por exemplo.

Dublagem no TikTok

A dublagem é o recurso de maior sucesso do TikTok. Os usuários estão adorando a possibilidade de dublar vídeos famosos. O aplicativo disponibiliza diversas músicas nacionais e internacionais, todas separadas em categorias.

Ao gravar um vídeo pelo TikTok, o usuário pode mixar o volume do som ambiente com o áudio da música. Para incrementar a dublagem, o aplicativo possui uma biblioteca de efeitos e filtros para complementar os vídeos.

Contra-ataque do Facebook

Como aconteceu com o Snapchat, o Facebook já está preparando um contra-ataque para brecar o sucesso do TikTok. No caso do Snapchat, Zuckerberg apostou na compra de outros aplicativos como o Instagram e o WhatsApp e passou a utilizar os principais recursos do app em seus próprios aplicativos.

Há rumores que Mark Zuckerberg e os executivos do Facebook estão preparando um novo aplicativo, intitulado Lasso, que seria um upgrade do app Lip Sync Live, também focado em dublagens principal recurso do TikTok.

Segundo informações, a intenção do Facebook é lançar o novo serviço ainda este ano. Também se fala na integração do novo aplicativo com as demais redes sociais e apps da empresa para maximizar o número de usuários. Pelo visto, uma nova guerra entre redes sociais está começando!

*Com informações da assessoria