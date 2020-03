Cientistas chineses descobrem 2 tipos principais do novo coronavírus

Uma equipe de cientistas chineses informou que descobriu dois principais tipos do novo coronavírus, sendo que um deles é de mais fácil de transmissão. A imprensa chinesa disse que a equipe publicou os resultados da pesquisa na revista National Science Review, na última terça-feira (3).

A equipe informou que analisou os genes de 103 amostras do vírus e que, com exceção de duas das amostras, todas poderiam ser classificadas como de tipo L e S.

Os cientistas disseram ainda que o tipo L é mais agressivo do que o tipo S, representando 70% das amostras.

Os pesquisadores afirmaram que o tipo S é considerado mais velho do que o tipo L, e que as características do gene são próximas das do vírus identificado como proveniente de morcegos.

A equipe disse à imprensa local que ainda não sabe como o tipo L se desenvolveu a partir do tipo S e qual dos dois seria mais tóxico.

Eles lembraram que a maioria dos pacientes foi infectada com uma das duas variantes. Acrescentaram, porém, que duas pessoas, incluindo um paciente americano que viajou a Wuhan, cidade chinesa, poderá ter sido infectado com as duas variantes.